نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا كامري 2022 بالتقسيط… ب 500 ريال احصل على سيارة تويوتا كامري Toyota Camry 2022 بالتقسيط لمدة 5 سنوات بمواصفات جبارة للسيارة في المقال التالي
ب 500 ريال احصل على سيارة تويوتا كامري Toyota Camry 2022 بالتقسيط لمدة 5 سنوات، يعتبر عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري من شركة عبد اللطيف جميل من أبرز وأهم العروض التي قدمتها الشركة في الفترة الأخيرة، حيث أن الشركة تقدم سيارة تويوتا كامري بأفضل المواصفات وأعلى الموديلات وبالرغم من ذلك فهي تقدم السيارة بأقل الأسعار، كما أن شركة عبد اللطيف جميل تتميز بأنها توجد من ضمن الشركات عالية المصداقية في المملكة العربية السعودية، وهي دائمًا تقدم ألأفضل العروض الخاصة بالسيارات وفي هذا العرض نستعرض سيارة تويوتا كامري 2022 من بين سيارات العرض وذلك لأنها تعد أكثر السيارات التي يفضلها العديد من الأشخاص بالإضافة إلى مواصفاتها الخلابة التي سوف نعرضها عليكم في مقالنا هذا.
ب 500 ريال احصل على سيارة تويوتا كامري 2022
- كانت عروض عبد اللطيف جميل لتقسيط سيارة تويوتا كامري موديل 2022 .
- يضم فترة سداد لمدة تصل حتى 5 سنوات ودفعة أولية تقدر بنحو 216 ريال سعودي .
- وتبلغ الدفعة الأخيرة من السعر الكلي للسيارة نحو 39 ألف و560 ريال سعودي.
- وقيمة القسط الشهري تبلغ نحو 500 ريال سعودي أما بالنسبة للسعر الكلي 86 ألف ريال سعودي.
مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022
تتمتع السيارة بوجود العديد من المواصفات الرائعة التي تجذب الكثير من العملاء إليها، وهي فيما يلي:ـ
- يتميز صالون السيارة بالرقة والجمال إلى جانب جودة العالية للخامات.
- تعتبر السيارة من بين السيارات الاقتصادية حيث أنها لا تستهلك الكثير من الوقود .
- تمتلك السيارة تصميم خارجي يتناسب مع جميع الأزواق والفئات وتحديدًا فئة الشباب.
- تحتوي السيارة على محرك تصل سعته إلى 3500 سي سي مزود بأربع أسطوانات، ويعمل بقوة تبلغ ما يقارب 302 حصان وقوة عزم دوران تبلغ 267 نيوتن لكل متر.
- تعمل السيارة بناقل حركة كهربي له ثمانية سرعات.
- السيارة مزودة بالكثير من وسائل الأمان فهي تمتلك وسائد هوائية أمامية ووسائد أخرى توجد في جوانب السيارة.
- بالإضافة إلى وجود عجلات قوية يبلغ مقاسها حوالي 17 أو 18 بوصة.
- وتضم السيارة العديد من المزايا في المقصورة الداخلية مصممة بمواد ذات جودة عالية ومعدل استهلاك البنزين اقتصادي للغاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة تويوتا كامري 2022 بالتقسيط… ب 500 ريال احصل على سيارة تويوتا كامري Toyota Camry 2022 بالتقسيط لمدة 5 سنوات بمواصفات جبارة للسيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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