سيارة تويوتا كامري 2022 بالتقسيط… ب 500 ريال احصل على سيارة تويوتا كامري Toyota Camry 2022 بالتقسيط لمدة 5 سنوات بمواصفات جبارة للسيارة

ب 500 ريال احصل على سيارة تويوتا كامري Toyota Camry 2022 بالتقسيط لمدة 5 سنوات، يعتبر عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري من شركة عبد اللطيف جميل من أبرز وأهم العروض التي قدمتها الشركة في الفترة الأخيرة، حيث أن الشركة تقدم سيارة تويوتا كامري بأفضل المواصفات وأعلى الموديلات وبالرغم من ذلك فهي تقدم السيارة بأقل الأسعار، كما أن شركة عبد اللطيف جميل تتميز بأنها توجد من ضمن الشركات عالية المصداقية في المملكة العربية السعودية، وهي دائمًا تقدم ألأفضل العروض الخاصة بالسيارات وفي هذا العرض نستعرض سيارة تويوتا كامري 2022 من بين سيارات العرض وذلك لأنها تعد أكثر السيارات التي يفضلها العديد من الأشخاص بالإضافة إلى مواصفاتها الخلابة التي سوف نعرضها عليكم في مقالنا هذا.

ب 500 ريال احصل على سيارة تويوتا كامري 2022

كانت عروض عبد اللطيف جميل لتقسيط سيارة تويوتا كامري موديل 2022 .

يضم فترة سداد لمدة تصل حتى 5 سنوات ودفعة أولية تقدر بنحو 216 ريال سعودي .

وتبلغ الدفعة الأخيرة من السعر الكلي للسيارة نحو 39 ألف و560 ريال سعودي.

وقيمة القسط الشهري تبلغ نحو 500 ريال سعودي أما بالنسبة للسعر الكلي 86 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022

تتمتع السيارة بوجود العديد من المواصفات الرائعة التي تجذب الكثير من العملاء إليها، وهي فيما يلي:ـ