أحصل على سيارة تويوتا كامري 2022 بالتقسيط….ب 500 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة

ب 500 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات، تعد سيارة تويوتا كامري واحدة من أهم وأفضل السيارات التي قامت شركة تويوتا اليابانية بصناعتها خلال عامنا الحالي عام 2022، كما أن السيارة تفوقت على باقي السيارات التي تتنافس معها بالرغم من أنها بنفس الفئة السعرية الموجودة بالسيارات الأخرى، إلى جانب أن هذه السيارة تتمتع بالعديد من المواصفات والمزايا الرائعة التي تجذب العديد من العملاء إليها وتجعلهم يرغبون فس شرائها،لذلك السيي قامت شركة عبد اللطيف جميل بتقديم أفضل العروض الخاصة يتقسيط السيرات لها، وسوف نعرض عليكم مواصفات هذه السيارة في السطور القادمة.

ب 500 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022

توجد سيارة تويوتا كامري 2022 من بين السيارات الموجودة في عروض عبد اللطيف جميل.

السيارة متاح تقسيطها على مدار 60 شهر والدفعات الشهرية تبلغ نحو 500 ريال سعودي.

والدفعة الأولى للسيارة تقدر بنحو 61,216 ريال سعودي، وتبلغ الدفعة الأخيرة للسيارة نحو 39,560 ريال سعودي.

ومعدل النسبة السنوية يبلغ نحو 19% ، وجميع مصاريف الإصدار تبلغ 377 ريال.

والضريبة الإجمالية المضافة 14,996 ريال، ويبلغ سعر السيارة نحو 86 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022

تمتلك السيارة الكثير من المواصفات الرائعة التي تجعل العديد من الأشخاص يقبلون عليها وسوف نتعرف على تلك المواصفات في الأتي:ـ

وزن السيارة يبدأ من 3241 حتى 3572 رطل، وتصل مساحة تخزين السيارة حوالي 15.1 قدم مكعب.

تتميز السيارة بوجود محرك قوي تصل سعته إلى 2500 سي سي، ويعمل بقوة تبلغ حوالي 206 حصان، وقوة عزم دوران تبلغ حوالي 249 نيوتن لكل متر.

نظام السيارة الصوتي مزود بثمانية سرعات، وبالإضافة إلى وجود كاميرا تحيط بالسيارة.

تستخدم السيارة زاوية 360 درجة حتى تتمكن السيارة من رؤية كافة جهات الطريق بوضوح.

عيوب سيارة تويوتا كامري 2022