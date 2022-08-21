نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عرض التقسيط من عبد اللطيف لسيارة كريتا” القوة والمتانة على الطرق الواعر واداء متميز في المتطبات سيارة كريتا 2022 بأرخص سعر للتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارة كريتا 2022 هذا ما سنقوم بسرده اليوم لكل عشاق السيارات الحديثة بمواصفات خيالية وبجودة عالية التقنية، فتعتبرت سيارة كريتا 2022 من افضل السيارات المتواجدة حالية بالساحة صاحبة الأداء المتميز على الطرق الصحراوية والواعرة والمتانة في المطبات، بالسطور التالية نتعرف على كيفية تقسيط سيارة كريتا 2022 دون مقدم بالاضافة للمواصفات الخاصة بالسيارة.

تقسيط سيارة كريتا 2022

سيارة كريتا من السيارات لاكثر اقبالاً في الدول العربية وذلك بالطبع يرجع لمواصفتها الداخلية وبالمقارنة مع السعر نجدها من أقوى السيارة المكتسحة حاليًا الأسواق العربية وخاصة في دول الخليج، ولعل ابرز مواصفاتها كما يلي:

مواصفات سيارة كريتا 2022

تحمل مواصفات سيارة كريتا العديد من المزايا والتي تضمنت كما يلي:

تأتي سيارة كريتا بنوافذ تم تزويد كهربائيّة.

تأتي سيارة كريتا سيارة مع مكبرات للصوت 4.

تأتي سيارة كريتا مع اماكنية التحكم في المقود.

تاتي سيارة كريتا مع تصميم للهيكل الخارجي متانة وقوة مع اناقة عالية تميز السيارة

مزايا سيارة كريتا 2022

تم تزويد كريتا بالبلوتوث.

تم تزويد كريتا بمقاعد متسعة للاسرة.

تم تزويد كريتا بمقاعد فاخرة مكسية من الجلد.

تم تزويد كريتا بفرامل مانعة للانغلاق ABS.

تم تزويد كريتا بوسائل أمان متعددة لضمان ابسلامة وقت السير.

كريتا مزودة بخاصية الاتزان في حال الصعود للمرتفعات تعمل اوتوماتك.

تم تزويد كريتا بشاشة 3.5 بوصة عدادات.

كريتا مزوده بمكيف هواء قوي.

تم تزويد كريتا بعجلات قيادة تعدد الوظائف.

تقسيط سيارة هيونداي كريتا 2022

عبد اللطيف جميل هي واحدة من أضخم الشركات المختصة في مجال السيارات، وتمنح الشركة العديد من المزايا على نظام التقسيط من لديها وتعد تلك عروض مميزة، مما يتيح ذلك لجميع العملاء والمواطنين من الراغبين بقتناء سيارة ذات مواصفات عالية من امتلاكها دون الاضطرار لدفع انقدنا من سعر السيارة، بجانب اتاحة الشركة التقسيط دون مصاريف إدارية وذلك عكس اغلبية الشركات الأخري التي تعمل بذات المجال، علاوة على فترة السداد المرنة التي توفرها الشركة حيث تعطي فترة سداد تبدأ من 60 شهرا مما يتناسب ذلك مع ظروف معظم العملاء، فتعد مزايا الشركة دون اشتراطات تعجيزية خلاف الشركات الأخري كما اسلفنا سابقًا.

سعر سيارة كريتا من لدي عبد اللطيف جميل

بالنسبة لسعر سيارة كريتا من لدي عبد اللطيف جميل تصل قيمتها نحو 73,023 ريال سعودي، اما عن مبلغ الاقساط الشهرية يتم دفع قيمة 1,491 ريال سعودي.