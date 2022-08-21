افضل العروض تويوتا فورتشنر 2023 من عبد اللطيف جميل استلام فورى تقسيط على خمس سنوات

بالرغم من كونها سيارة جديدة لم تصل إلى كل الأسواق إلا أنها وصلت أخيرًا إلى سوق المملكة العربية السعودية، ولذلك سنقدم لكم فيما يلي عرض تقسيط تويوتا فورتشنر 2023م المقدم من شركة عبد اللطيف جميل بقسط شهري يبدأ من 600 ريال سعودي، حيث تسعى مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل بالحصول على أحدث السيارات وعمل أفضل عروض التقسيط دائمًا ولذلك تحظى بكل هذه الشهرة والموثوقية العالية بين شركات بيع وشراء السيارات سواء المحلية أو العالمية.

تقسيط تويوتا فورتشنر 2023 من عبد اللطيف جميل

تم تقسيط سعر سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023م بقسط شهري يبدأ من 600 ريال سعودي من سعرها الأصلي وهو 141 ألف ريال سعودي وذلك بالنسبة إلى الفئة القياسية من السيارة بينما يزداد سعرها بارتفاع الإصدار والإمكانيات ، ويتم سداد كل هذه الأقساط على مدار خمس سنوات.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2023