نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل العروض تويوتا فورتشنر 2023 من عبد اللطيف جميل استلام فورى تقسيط على خمس سنوات في المقال التالي
بالرغم من كونها سيارة جديدة لم تصل إلى كل الأسواق إلا أنها وصلت أخيرًا إلى سوق المملكة العربية السعودية، ولذلك سنقدم لكم فيما يلي عرض تقسيط تويوتا فورتشنر 2023م المقدم من شركة عبد اللطيف جميل بقسط شهري يبدأ من 600 ريال سعودي، حيث تسعى مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل بالحصول على أحدث السيارات وعمل أفضل عروض التقسيط دائمًا ولذلك تحظى بكل هذه الشهرة والموثوقية العالية بين شركات بيع وشراء السيارات سواء المحلية أو العالمية.
تقسيط تويوتا فورتشنر 2023 من عبد اللطيف جميل
تم تقسيط سعر سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023م بقسط شهري يبدأ من 600 ريال سعودي من سعرها الأصلي وهو 141 ألف ريال سعودي وذلك بالنسبة إلى الفئة القياسية من السيارة بينما يزداد سعرها بارتفاع الإصدار والإمكانيات ، ويتم سداد كل هذه الأقساط على مدار خمس سنوات.
مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2023
- تم تصميم السيارة بهيكل خارجي جذاب ويتميز ببعض الجرأة والهجومية وقد يفضل البعض هذه الأشكال وقد لا يفضلها البعض الآخر.
- حجم صندوق السيارة الخلفي يبلغ حوالي 715 لتر وتتميز بمقصورتها الداخلية الواسعة والرحبة التي تعمل على راحة الركاب وخاصة خلال الرحلات العائلية الطويلة.
- ارتفاع السيارة عن الأرض مناسب ولا يتسبب في احتكاك بالأرض ونظام تكييف الهواء لا يؤثر على أداء المحرك ولا يتسبب في إدخال الضوضاء إلى الداخل.
- تتميز السيارة بوجود نظام الفرامل المانعة للانغلاق وخاصية نظام تثبيت السرعة التكيفي حتى يتم التحكم في السيارة عند السير على الأراضي الغير ممهدة.
- محرك السيارة يبلغ 2700 سي سي ويعمل بقوة دفع تبلغ 234 حصان وأقصى عزم دوران للموتور يبلغ 376 نيوتن لكل متر وتعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات.
- يقترن موتور السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ست نقلات مختلفة والمقصورة الداخلية تحتوي على سبع مقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر المضاد للأتربة.
- مقاس شاشة السيارة هي 8 بوصة ومزودة بكاميرا خلفية وثلاث وسائد هوائية لحماية الركاب وتتميز عجلة قيادة السيارة بأنها متعددة المهام.
- كما أنها مزودة بمصابيح تعمل بتقنية الليد ومرايا جانبية يتم طيّها كهربيًا ومقاس جنوط العجلات يتراوح بين 16 إلى 18 بوصة.
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