نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة السيارات العائلية … سيارة كيا كارينز 2022 الحديثة تعرف على تصميم السيارة الرائع وأسعارها الجبارة فى بعض الدول في المقال التالي

سيارة كيا كارينز 2022 ،تم تصميم سيارة كيا كارينز 2022 بشكل يتناسب مع الاستخدامات العائلية والسفر وتشتمل على التقنيات الحديثة التي توفر الراحة للركاب وتم طرحها في السوق السعودي والمصري والعديد من البلاد وتدخل ضمن فئة سيارات السيدان و تتميز بكبر حجمها وضخامتها حتى تتناسب مع العائلة، تتميز بتصميمها الرياضي و باحتوائها على أنظمة أمان متعددة . سيارة كيا كارينز 2022 ونستعرض معكم أهم مواصفات السيارة وأسعارها. محرك كيا كارينز 2022 يتكون من أربع أسطوانات وتبلغ سعته 1500 سي سي وتبلغ قوته 115 حصان.

تحتوي سيارة كيا كارينز 2022 على ناقل حركة يدوي مزود ب 8 سرعات بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي مزود 6 سرعات.

عزم دوران المحرك إلى 144 نيوتن لكل متر إمكانيات سيارة كيا كارينز 2022 صممت سيارة كيا كارينز بشكل رياضي حيث تكون مصابيحها الأمامية مسحوبة الشكل ونحيفة.

كارينز بشكل رياضي حيث تكون مصابيحها الأمامية مسحوبة الشكل ونحيفة. تتميز بشبكة أمامية مطعمة بالكروم لا تقبل الطي.

جنوط العجلات مصنوعة من الألومنيوم و تأتي بمقاس 16 بوصة.

تتميز سيارة كيا كارينز بسقف مسطح بمساحة واسعة تتناسب مع ارتفاع الرأس.

أبواب سيارة كيا كارينز تظهر بلونين مختلفين.

تم صناعة مصد السيارة الخلفي من الكروم.

تشتمل كيا كارينز على لوح حماية خلفي بلون أسود جذاب.

كما تحتوي على وسائد هوائية لحماية الركاب من الاصطدام.

وتبلغ عدد الوسائد الهوائية بها 6 وسائد.

تشتمل على أنظمة أمان متعددة مثل نظام التحكم الإلكتروني في ثبات السيارة.

كما تتميز بثباتها الشديد على مختلف الطرق.

جميع عجلات السيارة تحتوي على مكابح.

تدعم حساسات الركن الخلفية والأمامية.

تشتمل على كاميرات المراقبة الخلفية ويوجد بها حساسات مختصة للمطر.

يمكن التحكم في ثبات السيارة على المنحدرات.

يتوفر منها عدة ألوان مثل الأبيض والأزرق والفضي والبني. أبعاد سيارة كيا كارينز 2022 الارتفاع الكلي بسيارة كيا كارينز 2022 170 سم ويبلغ عرضها 180 سم أما طولها الكلي 453 سم.

يبلغ طول قاعدة العجلات 277 سم تقريبا. أسعار سيارة كيا كارينز 2022 في السوقين السعودي والمصري يتراوح سعر فئات سيارة كيا كارينز 2022 في السوق السعودي بين 82 ألف ريال سعودي وحتى 610 ألف ريال سعودي.

أما في السوق المصري تباع السيارة بسعر يبدأ من 625,000 جنيه مصري والفئة العليا منها يبلغ سعرها 700 ألف جنيه مصري. عمر شويل - جدة قنبلة السيارات العائلية ... سيارة كيا كارينز 2022 الحديثة تعرف على تصميم السيارة الرائع وأسعارها الجبارة فى بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنبلة السيارات العائلية … سيارة كيا كارينز 2022 الحديثة تعرف على تصميم السيارة الرائع وأسعارها الجبارة فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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