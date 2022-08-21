نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بأقساط شهرية مخفضة” تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 عبداللطيف جميل على فترة سداد لـ 60 شهرا في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كورولا 2022 عبداللطيف جميل بالتقسيط هي محل بحث من الراغبين في شراء سيارة قوية بالتقسيط من لدي شركة عبد اللطيف جميل، فتعتبر شركة عبد اللطيف جميل من أقوي الشركات لبيع السيارات الحديثة مع سهولة في التقسيط والسداد، ومن هنا نود اليوم أن نتعرف أكثر مع زوارنا الكرام حول مواصفات سيارة تويوتا كورولا والسعر من شركة عبد اللطيف على جميع فئات سيارات كورولا.

سيارة كورولا 2022 عبداللطيف جميل بالتقسيط

سيارة تويوتا كورولا الأقوي بين منافسيها هي تم تصميمها مع هيل خارجي متين يتحمل الصدمات والمطبات، مع نظام معلومات ترفيهي سهل استخدمه من الداخل لتكون عملية التعامل معها بدون عواقب، مع توافر قطع غيارها بسعر قليل مع اقتصادية في استهلال الوقود مما يميزها أكثر لتكون هي السيارة الأكثر طلبا ومبيعا بدول الخليج والعالم أجمع، حيث جمعت سيارة كورولا بين العصرية والمتانة والقوة مع اناقة وفخامة المقصورة الداخلية لتزيد من مميزاتها وتكون واحدة من السيارات المفضلة في الشراء وتتصدر قائمة المبيعات.

تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبداللطيف جميل

منذ انطلاق سيارة تويوتا كورولا من قبل الشركة اليابانية يويوتا للسيارات تمكنت بتصميمها ومواصفاتها وابعادها من احتلال المرمز العاشر للسيارات الأكثر مبيعا بالمملكهة العربية السعودية في عام 2021 وذلك بالطبع يرجع لمواصفاتها التي لا تقارن مع سعرها المخفض مما زاد الطلب عليها، واليكم أهم مواصفات تويوتا كورولا للاطلاع عليها قبل الشراء.

أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2021

سيارة تويوتا كورولا اقتصادية في الوقود.

سيارة تويوتا كورولا مزدوة بأنظمة عديدة للامان.

سيارة كورولا هي سيارة سيدان مدمجة.

مزودة بـ لوحة عدادات ذكية 7 بوصة.

مزودة بشاشة تاتش 8 بوصة وكامير خلفية.

سيارة تويوتا كورولا مزودة بنظام معلومات وترفيهي سهل للغاية استخدامه للجميع.

لماذا تقسيط من كورولا 2022 عبداللطيف جميل الأفضل؟

شركة عبد اللطيف جميل هي الأفضل في تقسيط سيارة تويوتا كورولا أو موديل وطراز أخر لسيارة الأحلام، كونها تسهل على العميل متلاك السيارة بالتقسيط المريح بدون شروط تعقيدية، ولعل أهم مميزات شركة عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات كالأتي:

تعطي شركة عبداللطيف جميل السيارة بدون دفع مصاريف إدارية.

تعطي شركة عبداللطيف جميل السيارة مع تقسيط قيمة المبلغ على مدار 60 شهراً.

تعطي شركة عبداللطيف جميل السيارة مع بأقساط شهرية قليلة لتتناسب مع اماكنية الجميع .

تعطي شركة عبداللطيفجنيل السبارة بدون اشتراط دفعة أولى.

تعطي شركة عبداللطيف جميل السيارة بدون كفيل.

تعطي شركة عبداللطيف جميل التقسيط على السيارة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شركة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية

تعتبر شركة عبد اللكيف جميل من اشهر واكبر الشركات المتخصصة في مجال بيع السيارات الحديثة بالتقسيط وبالاضافة إلى السيارات المستعملة، فهي تعطي للعميل اماكنية امتلاك سيارة بدون دفعة اولي وبدون مصاريف ادارية، بخلاف العديد من المزايا الأخري السالف ذكرها اعلاه، مما يجعلها الرائدة في المجال.