انت الان تتابع خبر سوق السيارات العالمية.. انقلاب في عرشة بالعروسة الكهربائية تسلا وبي واي دي والان مع التفاصيل

سوق السيارات العالمية بي واي دي تلفت الأنظار

رياض - احمد صلاح - حدث تغير كبير في صناعة السيارات وتحول بجميع المحركات الكهربائية، وحصلت الشركات الصينية على قيادة السوق بدلاً من تسلا، وتعمل شركة بي واي دي الصينية على السيطرة على كل الأسواق والصناعة العالمية، وهذا بدلاً من تسلا الامريكية التي تصنع السيارات الكهربائية.

وأصبحت تسلا ورئيسها التنفيذي تحصل على شهرة كبيرة واهتمام كل المستثمرين والسائقين بكافة انحاء العالمي، وذلك لما لها من رؤية لمستقبل التنقل الكهربائي، ومؤسس شركة بي واي دي ورئيسها التنفيذي الملياردير وانغ تشوان فو ينافس ليحول شركته، وهي التي تعتبر بشكل فعلي من أكبر منتجي السيارات الكهربائية داخل السوق الصينية ذات المنافسة الشديدة، إلى لاعب عالمي أساسي في النقل الكهربائي لإتباع النهج المختلف.

ونجح مؤسس بي واي دي في التوسع بجميع انحاء العالم، وهو يحقق مستوى عالي من الاعتراف والحجم الذي يقف أمام عدد كبير من الشركات التي تصنع السيارات الصينية الأخرى، وتعد من أبرز السيارات السيدان الفاخرة التي من الممكن أن يتخطى سعرها الـ 6 أرقام، ويتم تطويرها بشكل مميز.