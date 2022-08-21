انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات لادا جرانتا موديل 2022.. اقتصادية وعملية لابعد الحدود والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات لادا جرانتا موديل 2022

رياض - احمد صلاح - إذا كنت من الراغبين بشراء سيارة عصرية اقتصادية، إليككدليل لك، وذلك بعدما أعلن وكيل علامة لادا التجارية في مصر عنها جميعًا مبينًا ذلك للراغبين بالشراء، فما هي أهم وأبرز تلك المواصفات التي تميّز الإصدار الأخير لشركة لادا؟ هذا ما سنطلعكم عليه في هذا المقال.

لعلّ ميزة سيارات لادا بمختلف أنواعها، إصاداراتها وموديلاتها هي كونها “اقتصادية” في استهلاك البنزين، كما أنها تحافظ على مستوى معين من الأسعار بالشكل الذي يجعلها مناسبة مع فئات من الزبائن، وهذين الأمرين يغطّيان على عدم مواكبتها لبعض التقنيات المعاصرة من الكماليات.

سعر لادا جرانتا في مصر

علينا استعراض بعض مواصفات سيارة لادا جراتا قبل الحديث عن سعرها في السوق المصرية، تأتي عربة جراتا مزودةً بمحرك قوي رباعي الأسطوانات وثمان وتسعين حصان، تستهلك في كل 100 كم كمية من الوقود قدرها 6.7 لتر وهي كمية موفّرة مقارنةً بباقي أنواع السيارات الحديثة، أما بالنسبة لأبعادها الخارجية فطولها 4268 مم، عرضها 1700 مم، ارتفاعها 1500 مم وأخيرًا سعة الشنطة الخلفية فيها 480 لتر بشكل تقريبي، أما بالنسبة للسعر في السوق المصرية فالسعر حسب الفئات يبدأ ب 194 ألف جنيه بالنسبة للفئة الأولى وينتهي بمئتي وخمسين ألف جنيه بالنسبة للفئة السادسة منها.