نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص سيارات تبدأ بـ5000 ريال مستعملة حالتها كالجديد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة آخر سيارات مستعملة في السعودية مقدمة بأسعار مناسبة، من الواجب ذكره أن السيارات المستعملة هي خيار مناسب جدًا للكثير من الفئات المجتمعية وخاصة التي دخلها محدود، ونظرًا لضرورة الحصول على سيارة في الوقت الحالي خاصة وأن كل شيء في حياتنا أصبح سريع ولابد أن نقّدر الوقت ونحترمه فيجب حصولك على سيارة تسهل عليك الكثير وتوفر عليك المجهود والوقت، والسيارات المستعملة قد لا تفرق كثيرًا عن الحديثة ولكنه تم استخدامها فقط من قبل.

سيارات مستعملة في السعودية

من أبرز السيارات المستعملة المقدمة في سوق المملكة العربية السعودية كل مما يلي:-

سيارة مرسيدس بنز CLC 200 2016 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تم إصدار سيارة تويوتا في عام 2016م وتعمل بموتور قوي يعمل بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ولونها من الخارج هو اللون الأحمر، متوفرة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بسعر 5 آلاف ريال سعودي وتتكون من أربعة أبواب، للحصول على تفاصيل أخرى قم بالاتصال على +966572970713.

سيارة تويوتا كورولا 2010 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

في عام 2010م تم إصدار السيارة وتتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عدة نقلات مختلفة، عدد الكيلو مترات التي يمكن أن تقطعها السيارة 144 ألف كيلو متر ومتوفرة الآن في منطقة الرياض السعودية ولون السيارة الخارجي فضي وسعر بيعها 8 آلاف ريال سعودي ويمكنك الحصول على تفاصيل أخرى من خلال رقم +966590052461.

سيارة تويوتا كامري 2.5L GLE 178 HP w/ Sunroof 2013 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تم إصدار السيارة في عام 2013م، سعة موتور السيارة تبلغ 2500 سي سي وتتكون من ناقل حركة أوتوماتيكي ولونها من الخارج هو اللون الأبيض وتقطع مسافات تصل إلى 330 ألف كيلو متر، سعر بيع السيارة يصل إلى 20 ألف ريال سعودي ويمكنكم الاتصال على رقم +966599889582.

سيارة تويوتا كورولا 1.6L GLI 2020 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تعد هذه السيارة من أفضل سيارات التويوتا وتنتمي إلى فئة الكورولا وتم إصدارها في عام 2020م ويتم بيعها الآن في منطقة حفر الباطن بسعر يبدأ من 52 ألف ريال سعودي، ممشى السيارة يبلغ 18 ألف كيلو متر وللحصول على أي تفاصيل أخرى اتصل على رقم +96659116426.