نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع في السعودية بسعر رخيص ومنها كيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات شيء أساسي في حياتنا اليومية سواء نساء أو رجال، خاصة الذين يعملون في السعودية، لأن وسائل المواصلات بها قليلة للغاية والطقس شديد الحرارة، مما يسبب لجميع الأشخاص صعوبة في التنقل فيلجئون إلى شراء سيارات مستعملة بحالة جيدة، لكي تسهل عليهم هذه الصعوبات، لذلك سوف نتحدث اليوم عن بعض السيارات المستعملة.

سيارة كيا سيراتو ٢٠١٤ مستعملة للبيع

سيارة كيا سيراتو ٢٠١٤ تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بجهاز إنذار، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد، ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، ومكيف ذات برودة عالية.

يوجد بهذه السيارة بلوتوث، ونظام فرامل مانع للانغلاق، وجنوط، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٠٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة حفر الباطن.

تعرض سيارة كيا سيراتو ٢٠١٤ للبيع بسعر ١٠,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٢,٥٠٠ ريال سعودي مقدم و ٥٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 594275456,+9669594275456.

للبيع سيارة كيا ريو ٢٠٠٧ مستعملة

سيارة كيا ريو ٢٠٩٧ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها أبيض مثل لون السيارة من الخارج.

يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش، وجنوط، وأربع نوافذ زجاجية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٦٥,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في المدينة المنورة.

تعرض سيارة كيا ريو ٢٠٠٧ للبيع بسعر ٨,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 966583798946+,+966583798946.

سيارة كيا سورينتو ٢٠٠٩ مستعملة للبيع