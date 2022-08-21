سيارات للبيع في جدة والرياض مستعملة باسعار رخيصه

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عمر شويل - جدة سيارات للبيع في جدة والرياض مستعملة، بشرى لعشاق الصناعة اليابانية في السيارات تم توافر كمية كبيرة من السيارات المستعملة من ماركة تويوتا اليابانية وذات الإمكانيات الجبارة المعروفة والمحرك القوي بأسعار مناسبة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية والتي تحقق لهم جميع كماليات ومميزات السيارة الجديدة ولكن في سيارة مستعملة لقضاء إحتياجاتهم وإحتياجات أسرهم والذهاب إلى العمل والنزهات العائلية بدلا من إستخدام وسائل المواصلات.

سيارات للبيع في السعودية:

متوفر للبيع الفوري سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2013 للبيع في مدينة الرياض، وتعد السيارة تويوتا كورولا مستعملة متوفرة بسعر بيع 19000 ريال سعودي، ولكن عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 35000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي ذهبي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0581793158 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966581793258.

للبيع سيارة تويوتا كورولا 2014:

متاح للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2014 مستعملة للبيع في مدينة تبوك، وتتوافر السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 17000 ريال سعودي، ويعد عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 300000 كيلو متر، أما عن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري مانيوال.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

السبارة تويوتا كورولا مزودة بمكيف ونظام الركن الذكي للسيارة وجنوط ومثبت سرعة وقفل مركزي للأبواب.

السيارة بها نظام إيموبليزر ضد السرقة وحساسات أمامية وحساسات خلفية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0583590598 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583590598.

سيارة للبيع في جدة:

يوجد للبيع كاش سيارة تويوتا برادو أول إستخدام 2015 مستعملة للبيع في مدينة جدة، بينما سعر بيع السيارة تويوتا برادو مستعملة 15000 ريال سعودي، ويعتبر عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا برادو مستعملة 102000 كيلو متر، بينما ناقل الحركة في السيارة تويوتا برادو أوتوماتيك.