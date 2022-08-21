نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار السيارات المستعملة في الإمارات بجميع الموديلات في المقال التالي

سوق السيارات المستعملة, أصبح الآن بإمكانك الحصول على السيارة المفضلة لديك وبأسعار مناسبة لك وأيضاً بمواصفات ومزايا متعددة، فمتاح كافة الماركات والموديلات فسوق المستعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة واليوم سوف نعرض العديد من السيارات المستعملة المتوفرة بأسعار مناسبة للجميع. سيارة هوندا اكورد 2008 سيارة مستعملة للبيع Honda acoord 2008 مستعملة بالإمارات بمدينة الشارقة.

أفصح المالك على أن السيارة بحالة جيدة وجاهزة للفحص قبل الشراء وأعلن أيضاً على العديد من المزايا والمواصفات الخاصة بالسيارة.

السيارة هوندا بمواصفات خليجية وحالة الهيكل ممتازة لا تتعرض السيارة للحوادث.

مثبت في إعلان المالك أن السيارة سجلت في عداد الممشي مسافة تصل إلى 200,000 كيلو متر، وأن ناقل الحركة أوتوماتيك وتعمل بالبنزين.

أُعيد دهن السيارة جزئياً، كما تتمتع السيارة بلون رمادي. طريقة الدفع كاش فقط ورقم المالك للإستفسار عن السيارة 00971509447066. وسوف نعرض بعض المواصفات الإضافية بالسيارة هوندا:- مرايا كهربائية.

مثبت سرعة.

مكيف.

إضوية زينون.

إضوية LED.

بلوتوث.

سنترلوك.

مدخل AUX/USB. سيارة تويوتا كورولا 2009 متوفر في سوق السيارات المستعملة تويوتا بجميع فئتها فهى من أفضل الإختيارات لأنها صممت ليحمل السير في الطرق الوعرة وفئة كورولا هي إحدى طراز السيارات العائلية الصغيرة وهى منذ بدأت عام 1966 ميلادي وحتى الآن والسيارة كورولا الأول عالمياً من حيث المبيعات. السيارة Toyota Corolla 1,8 LXLi 2009 يوجد مالك السيارة بمدينة بني ياس يابو ظبي.

السيارة متواجدة مع المالك الاول واقر على حالتها الجيدة و للتأكيد فهو تتعرض للفحص الشامل قبل الشراء.

يطلب البائع بالسيارة مبلغ 17,000 درهم ، و للتواصل معه بكل سهولة قم بالإتصال برقمه الخاص وهو كما يلي. حالة الهيكل للسيارة جيد لا يتعرض لأي حادث والدهان الخارجي للسيارة كما هو بدون رش بالدهان الأصلي الخاص بها من المصنع، لون السيارة أحمر.

العداد سجل مسافة 40,000 كيلو متر، ناقل حركة السيارة أوتوماتيك وتعمل بالبنزين. المواصفات الإضافية للسيارة تشمل الاتي:- مثبت سرعة.

مكيف وحالته جيدة.

دخول السيارة بدون مفتاح. السيارة شفروليه كروز 2016 معروضة للبيع سيارة مستعملة نوعها شيفروليه فئة كروز سنة الصنع 2016، توجد الأن مع المالك الأول بمدينة مردف.

السيارة تتمتع بمواصفات خليجية أفصح المالك أن الهيكل بحالة جيدة ولا تتعرض لأي حوادث كما أن السيارة مازالت بالدهان الأصلي، وناقل الحركة أوتوماتيك وتعمل بالبنزين.

لون السيارة رمادي، ويريد البائع الدفع كاش فقط.

للتواصل مع المالك يمكنك التواصل مع خلال الرقم التالي. كما أن عداد السيارة سجل 150,000 كيلو متر فقط. المواصفات الإضافية للسيارة شفرولية كروز كما يلي :- فتحة سقف.

شاشة لمس.

مرايا كهربائية.

مثبت سرعة.

دخول بدون مفتاح.

كاميرا خلفية.

سنتر لوك.

كراسي جلد.

اكياس هوائية.

إضوية زينون.

إضوية LED.

كراسي مدفأة.

مكيف وبحالة جيدة. نظام الصوت بالسيارة يشتمل على ما يلي:- بلوتوث.

مدخل AUX/USB. عمر شويل - جدة أسعار السيارات المستعملة في الإمارات بجميع الموديلات - ثقفني

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