نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سيارات فورد مستعمله للبيع حالات نظيفة من الداخل والخارج كالجديده في السوق السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أفضل سيارات فورد 2021\2022، تعتبر سيارات فورد الألمانية من أقوى السيارات التي يتم تقديمها سنويًا إلى جميع أسواق السيارات سواء السوق الألماني أو السوق العالمية والمحلية، وتتميز سيارات فورد بأنه يتم تقديمها بأسعار مناسبة وأقل من السيارات المنافسة لها في السوق، ويتم تقديمها أيضًا بحزمة كبيرة من الإمكانيات المتطورة ووسائل الحماية والأمان التي يجب أن تكون متوفرة في كل سيارة حفاظًا على راحة وأمان السائق والركاب.

أفضل سيارات فورد 2021\2022 في السوق السعودية

من أبرز السيارات المقدمة على مواقع بيع وشراء السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية كل مما يلي:-

1. سيارة فورد تيريوس 2014 مستعملة

تم تصنيع السيارة في عام 2014م في ألمانيا، تم تصميمها بهكيل مميز وجذاب وبموتور قوي يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عدة نقلات، تسير السيارة لمسافات تصل إلى حوالي 363 ألف و633 ريال سعودي بوقود البنزين، لون السيارة هو اللون الأسود وتتكون من أربعة أبواب ومتوفرة الآن في الدمام بسعر يبدأ من 50 ألف ريال سعودي والتواصل من خلال رقم +9665115202757.

2. سيارة فورد إكسبلورر 2017 مستعملة

تم صنعها في عام 2017م وتسير حتى مسافة قدرها 191 ألف كيلو متر وتعمل بالبنزين وناقل حركة أوتوماتيكي، لون السيارة أبيض كبيرة تتكون من خمسة أبواب ومتوفرة في مدينة الدمام بسعر يبدأ من 65 ألف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى عليكم الاتصال على رقم +9665115202757.

3. سيارة فورد موستانج 2013 مستعملة

سيارة فورد موستاج موديل 2013م تم إصدارها في ألمانيا ومتوفرة الآن مستعملة في الدمام بسعر يبدأ من 42 ألف ريال سعودي، ويمكنها المشي لمسافات تصل إلى 197 ألف كيلو متر ويمكنك التساوم مع مالك السيارة أو معرفة تفاصيل أخرى بالاتصال على رقم +9665115202757.

4. سيارة فورد إكسبلورر 2014 مستعملة

عدد كيلو مترات سير السيارة هي 262 ألف كيلو متر ومتوفرة الآن في الرياض وللتواصل مع مالك السيارة اتصل على رقم +9665115202757، السيارة تعمل بقير أوتوماتيكي ووقود البنزين وسعرها يبدأ من 51 ألف ريال سعودي.

5. سيارة فورد تيريوس 2015 مستعملة

سيارة فورد تيريوس من أفضل سيارات فورد وعدد الكيلو مترات التي في قدرة السيارة سيرها هي 287 ألف و729 ريال سعودي ومتوفرة في الرياض بسعر يبدأ من 55 ألف و500 ريال سعودي ولون السيارة هو اللون الأبيض ورقم التواصل هو +9665115202757.

6. سيارة فورد إكسبلورر 2021 مستعملة

تستطيع السيارة السير حتى 8 آلاف كيلو متر وهي من السيارات الأكثر بيعًا ويمكنك الحصول عليها مستعملة من منطقة الدمام في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 215 ألف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم 9665115202757.