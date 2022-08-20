نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة كيا كي 5 2022 في السعودية kia k5 2022 ستبهرك بمواصفاتها وإصداراتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة كيا كى 5 2022 في السعودية kia k5 2022 نعرضه لكم بكل مميزاتها، فهي سيارة سوف تبهرك بمواصفاتها وإصداراتها المختلفة التي تقدمها شركة كيا الجبر للسيارات بسعر يبدأ من 100,048 ريال سعودي، فهي من السيارات ذات السعر المرتفع نسبيًا،لكن إذا ما قورنت بما تضمه من مواصفات نجد السعر مناسب جدًا.

سعر سيارة كيا كي 5 2022 في السعودية kia k5 2022 ستبهرك بمواصفاتها وإصداراتها

تقدم سيارات كيا كي 5 2022 أكثر المواصفات طلبًا في المملكة العربية السعودية، فهي من السيارات الكبيرة في الحجم التي تتسم بمساحتها الكبيرة، كما أن بها مقصورة قيادة مريحة يميزها سهولة الوصول إلى مل أدوات التحكم بالسيارة، مع الموتور القوى الذي مكنها من السير بسلاسة على كل أنواع الطرق.

كيا

مع كيا k5 يمكنكم الإختيار من بين ألوان متنوعة، فيتوفر من السيارة عدد تسع ألوان، وهم الأسود، والأبيض الناصع، والأبيض اللؤلؤي، والأحمر، والأزرق، والأزرق الفاتح، والرمادي، والرمادي المعدني، والفضي، كما يوجد من السيارة عدد سلع إصدارات جاءت بتفاصيل أذهل كل من شاهدها.

k5 2022

مواصفات السيارة جاءت على النحو التالي:

السيارة من فئة سيدان التي تتسع لعدد 5 أفراد بالغين.

السيارة تعمل بنظام جر دفع أمامي العجلات.

أما معدل إستهلاك السيارة للبنزين فهو 16.1 كم/لتر.

موتور السيارة يأتي بسعة 2 لتر، وهو بعمل بقوة أقصاها 152 حصان.

الموتور يشمل عدد 4 اسطوانات.

نظام ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي.

تختوي السيارة هلى عدد 2 وسائد هوائية للمقاعد الأمامية للأمان.

سعة خزان الوقود 60 لتر.

سيارة كيا كي 5 2022

سعر الإصدارات السبعة من السيارة تقدمها لكم مفصلة في التالي:

سعر سيارة kia k5 LX 2L في المملكة هو 100,048 ريال سعودي تقريبًا.

سعر سيارة kia k5 LX 2L في المملكة هو 100,048 ريال سعودي تقريبًا.

سعر سيارة kia k5 LX 2L في المملكة هو 100,048 ريال سعودي تقريبًا.

سعر سيارة kia k5 LX 2L في المملكة هو 100,048 ريال سعودي تقريبًا.

سعر سيارة kia k5 LX 2L في المملكة هو 100,048 ريال سعودي تقريبًا.

سعر سيارة kia k5 LX 2L في المملكة هو 100,048 ريال سعودي تقريبًا.

سعر سيارة kia k5 LX 2L في المملكة هو 100,048 ريال سعودي تقريبًا.

قدمنا اليوم مل التفاصيل الخاصة بأصدارات السيارة كيا كي 5 2022 في السعودية والتي ضمت مواصفات مميزة قدمناها لكم تفصيلًا، ولامزيد من أخبار أسعار السيارات يمكنكم الضغط على زر المتابعة ليصلكم منا إشعارات بكل جديد.