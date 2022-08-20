نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات أقل من 500 ريال في عُمان مستعملة استعمال نظيف تناسب الشباب والعائلات في المقال التالي

سيارات أقل من 500 ريال في عُمان مستعملة تبدأ الأسعار من 350 ريال وأقل من 500 ريال بحالات جيدة وممتازة، لكل عائلة أو أفراد تحتاج لسيارة مستعملة نظيفة بعد الفحص، نقدم سيارات مستعملة بسعر رخيص في سلطنة عُمان من مُختارات موقعنا ومن أشهر السيارات الرائدة التي اكتسبت ثقة الكثير من عملائها والتي تشتهر بمحركات قوية واعتمادية عن غيرها، نعرض سيارات استعمال خفيف في عُمان فيما يلي. سيارات أقل من 500 ريال في عُمان نيسان صني موديل 2001 مستعملة سيارة سيدان متوسطة الحجم تناسب العائلات تعمل على محرك سعته 1600 سي سي وتنتج قوة تربو 100 حصان وقوة عزم دوران 155 نيوتن. متر مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات خماسي السرعات.

عدد الممشى المقطوع أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة مسقط بمنطقة المعبيلة.

السيارة بحالة جيدة، بها بعض التلف والشقوق الناتجة عن الاستعمال.

الدهان أصلي

لها تأمين بشكل إلزامي ومرخصة.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، أنظمة حماية، راديو، بلوتوث، مشغل ام بي ثري.

سعر نيسان صني مستعملة في عُمان 350 ريال. مرسيدس بنز E320 موديل 2003 مستعملة سيارة سيدان كبيرة الحجم تصلح للعائلات لـ5 أفراد بالغين، تتمتع بمحرك سعته 3600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات تنتج قوة تربو 250 حصان وقوة عزم دوران 355 نيوتن. متر.

عداد الممشى المقطوع للسيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة مسقط بمنطقة السيب.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث.

أعيد دهانها جزئيًا.

لها تأمين بشكل إلزامي ومرخصة.

تحتوي على مكيف، مثبت سرعة، انذار ضد السرقة، نظام ملاحة، أضوية زينون، فتحة سقف، كراسي من الجلد، حساسات ركن، نوافذ ومرايات كهربائية.

سعر مرسيدس بنز E320 مستعملة في عُمان 450 ريال. مازدا 323 موديل 2000 مستعملة سيارة سيدان تعمل على محرك يدوي رباعي الأسطوانات خماسي السرعات، وسعتها الترية 1500 سي سي وتنتج قوة 98 حصان وعزم دوران 145 نيوتن. متر.

عداد الممشى المقطوع 20 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة مسقط بمنطقة الخوض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

لها تأمين إلزامي ومرخصة.

أعيد دهانها جزئيًا.

تحتوي على راديو وبلوتوث، مشغل أم بي ثري، مدخل يو اس بي، أنظمة أمان، مكيف هواء نقي، أكياس هوائية للسائق والراكب الأمامي.

سعر مازدا 323 مستعملة في عُمان 420 ريال. عمر شويل - جدة سيارات أقل من 500 ريال في عُمان مستعملة استعمال نظيف تناسب الشباب والعائلات - ثقفني

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