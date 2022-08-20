نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الروسى الجبار وصل السعودية.. لادا نيفا الفخمة 2022 سيارة قوية ومعجزة للطرق الوعرة تكتسح الاسواق بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الروسى الجبار وصل السعودية.. لادا نيفا الفخمة 2022 ، يعد العملاء بجيل من العظمة والأداء القوي، حيث تمكنت أوتوفاز من وضع خطة متكاملة لإمداد الأسواق العالمية كافةً بالسيارة، وذلك بعدما وضعت وسائل لقياس القبول في تلك الأسواق، وتأكدت من إقبال الجميع على لادا نيفا السيارة المعجزة، فهي غنية عن التعريف، فمنها تم إنتاج أجيال قديمة من السيارات، حتى أن السيارات العسكرية من لادا نيفا، وهذه المعلومة ستؤكد لك مدى قوة تلك السيارة وتحملها لأقسى الظروف وأكثرها صعوبة.

الروسى الجبار وصل السعودية.. لادا نيفا الفخمة 2022

الأسواق في حالة ترقب بعد الوعد الذي حصلت عليه من الشركة، حيث كانت هناك إصدارات قديمة من السيارة تتميز بخصائص مختلفة لكنها كانت تحتوي بعض العيوب التي لم تعطي الراحة الكاملة لمستخدميها، أما الآن فقد اختلف الأمر بصورة كبيرة.

المقصورة الضيقة أصبحت أوسع، والهيئة الصارمة الكلاسيكية أصبحت أكثر عصرية وانفتاحًا، حتى أن السيارة أصبح بها سقف بانورامي مفتوح لمزيد من التألق، وألوان السيارة ومظهرها الخارجي يعطيها الهيبة والمكانة التي تستحقها بالفعل.

لادا نيفا الجديدة المقدمة للأجيال المستقبلية

بما أن الشركة كانت قد خططت تصميم وإنتاج سيارة لادا نيفا وتوزيعها في العالم كله فهي قد قررت الاكتساح لفترة بعيدة من المستقبل، فهي من السيارات التي تتميز بالعزم القوي، حيث أنها ذات محرك 1600 سي سي، يستطيع الحركة مع قدرة تصل إلى 168 حصان، وهي مصممة مع جنوط 21 بوصة! وهذا ضخم حقًا لكنها لن تخذلك على أي طريق تسير فيه.

مميزات مرتقبة في الإصدار الجديد من نيفا