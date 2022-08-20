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عمر شويل - جدة للبيع سيارات مستعملة يارس كورولا فورد واكسنت بحالة جيدة وأسعار ممتازة، تتوفر بالمدينة المنورة للبيع سيارة تويوتا يارس هاتشباك موديل 2015 مشت 170 ألف كم فقط، محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي يعطي قوة 105 حصان والقير أوتوماتيك. السيارة بحالة ممتازة علي الشرط محركات وبودي وقد وصل أعلى سوم إلى 22 ألف ريال. المواصفات والتجهيزات: نظام تثبيت سرعة، قفل مركزي سنتر لوك، نوافذ كهرء، تحكم طارة، مقاعد مخمل، مكيف يدوي، حساسات خلفية، جنوط مقاس 15 بوصة، يو اس بي + سي دي + مدخل AUX بالاضافة إلى نظام أمان و4 مكبرات للصوت، .

للبيع سيارات مستعملة بحالة جيدة

تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة فورد فوكس استعمال موديل 2014 مشت 166 ألف كم، السيارة بحالة الوكالة ماكينة، قير ، شاص واريباج علي الشرط، محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي يعطي قوة 123 حصان والقير اوتوماتيك، المواصفات والتجهيزات: حساس كفرات، تكييف يدوي، جنوط مقاس 16 بوصة، مقاعد مخمل، وسائد هوائيه، حماية ضد السرقة، تحكم طارة، سنتر لوك، يو اس بي + مشغل سي دي + مدخل AUX بالاضافة إلى 6 مخارج صوتية، دخول ذكي، تحكم كهربائي بالمقاعد. وصل اعلي سوم إلى 21 ألف ريال والسعر المطلوب 24000 ريال.

تتوفر بمدينة أبها للبيع سيارة هيونداي اكسنت مستعملة 2014 مشت 250 ألف كم، محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي يعطي قوة 108 حصان والقير أوتوماتيك. سيارة ممتازة للمستخدم اقتصادية في البنزين، مجددة ومفحوصة البودي لا يخلو من الرش ولكن بدون حوادث. المواصفات والتجهيزات: حساسات خلفية، تحكم طارة، جنوط 14 بوصة، وسائد هوائيه، زجاج كهرباء، مكيف يدوي، اتصال يو اس بي + مشغل سي دي + مدخل AUX + أربعة مخارج للصوت، مقاعد مخمل، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. وصل أعلي سوم إلى 18 ألف ريال.

للبيع تويوتا مستعمل في السعودية

توفرتن بالرياض للبيع سيارة ⁨تويوتا⁩ كورولا⁩ ⁨مستعمل موديل 2015⁩ مشت 145 ألف كم، ماكينة سعة 1600 سي سي مع خاصية توفير الوقود ايكو والقير أوتوماتيك، البودي وكاله ما عدا دقة تسببت في تغيير صوفة الماكينة، الداخلية نظيفة وكل تشييكات السيارة بالوكاله وبترومين. المواصفات والتجهيزات: تشغيل بصمه، تحكم طارة، مقاعد مخمل، تكييف يدوي، شاشة مسجل من الوكاله، دخول ذكي، حساسات خلفيه، نظام توفير للوقود، شاشة معلومات في الطبلون. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 42 ألف ريال.