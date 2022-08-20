نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تويوتا راش 2022 ومميزاتها وعيوبها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار تويوتا راش 2022 ، تمتاز فئة Toyota Rush لهذا العام، عن الفئات السابقة لها أنها رباعية الدفع جاءت بإطارات قوية بمساحة 17 أنش مما يجعلها الأفضل لدى العملاء، كما نجد أن شركة تويوتا تعمل على تحديث السيارات الخاصة بها بين الحين والأخر لتنال إعجاب محبي فئات تويوتا، كما أن السيارة تأتي بنظام حماية ذو كفاءة كبيرة بخلاف السرعة التي تعتبر متوسطة نوعا ما وأيضا قوة المحرك التي لا تعتبر بالمثالية.

مميزات تويوتا راش 2022

تتمتع سيارة تويوتا راش 2022 ببعض المميزات حيث أن بها وسائط متعددة مثل الشاشة 7 بوصة والتي يمكن اتصالها بالبلوتوث والواي فاي كما أنه يوجد مكبرات صوت عالية الكفاءة، مع وجود مصابيح خارجية للسيارة تعطي إضاءة قوية في المناطق المظلمة بجانب المصابيح الضبابية، ونجد من ضمن وسائل الأمان وجود كاميرا خلفية تتصل بشاشة داخلية، ويوجد بالسيارة مكيف هوائي للتحكم في درجات الحرارة، كما أن السيارة تويوتا راش تحتوي على راديو، إلى جانب أن المقاعد الخاصة بها جلدية مميزة مزودة بوسائد هوائية للحماية.

وتمتاز أيضا السيارة بوجود أكثر من لون منها لتجذب الأذواق المختلفة كما أنها كبيرة المساحة تتسع إلى 7 ركاب، ونجد إنذار الحماية بالسيارة يتمثل في منع السرقة وأيضا إنذارات منع الاصطدام وهذا يحمي الركاب بشكل كبير، وعلى الرغم من وجود بعض العيوب بالسيارة إلا أنها حازت شهرة كبيرة في الأسواق ونالت إعجاب الكثير من الأشخاص.

عيوب تويوتا راش 2022

يوجد عدة عيوب بالسيارة تويوتا راش 2022 حيث أن المقعد الخاص بالصف الثاني صغير المساحة وبالتالي فهو غير مريح للركاب، كما أن محرك السيارة له 4 سرعات فقط ونجد أن سعة المحرك 1.5 لتر يولد 103 حصان، ومن ضمن عيوب السيارة كونها بلاستيكية الصنع من الداخل تحتوي على العديد من القطع البلاستيكية، ولكنها تعتبر مناسبة لبعض الفئات.

أسعار تويوتا راش 2022

نجد سعر تويوتا راش 2022 في الأسواق السعودية يتراوح بين 79 إلى 76 ألف ريال سعودي، إلا أن السعر الخاص بالسيارات المستعملة يبدأ من 56 ألف ريال، بينما نجد أن سعر السيارة في مصر يصل إلى 437 ألف جنية مصري ولكن الفئة المستعملة منها سعرها يقارب إلى 340 ألف جنية مصري، في حين أن السعر في الإمارات يتراوح ما بين 78 إلى 83 ألف درهم إماراتي، ويختلف سعر السيارة المستعملة على حسب التالف منها والاستهلاك.