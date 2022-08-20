نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواصفات وأسعار تويوتا راف فور 2023 في السوق السعودي الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار تويوتا راف فور 2023 ، بشكل رسمي الآن يمكن أن نعلن فب موقعنا ثقفني أنه قد تم نزول سيارة تويوتا الجديدة وذلك عبر تصريح على الأنترنت لكي تعلن شركة تويوتا عن التجديدات والتحسينات التي حصلت عليها ، والتي تضمنت مجموعة من الأدوات الرقمية الجديدة بالإضافة إلى شاشات تعمل باللمس لنظام المعلومات والترفيه وأسعار السيارة المتوقعة والمعلنة أيضاً ومميزات عديدة أخرى سنعرضها لكم في تلك المقالة وعليك عزيزي القارئ أن تحدد ما تريد وإليكم التفاصيل.

مواصفات وأسعار تويوتا راف فور 2023

في البداية لم يتم فعل أي تغييرات ميكانيكية على محركات سيارات toyota rav 4 2023. ولكن أعلنت شركة تويوتا. عن سلسلة من الترقيات التي حصلت عليها سيارة راف فور في أوروبا. في جيلها الخامس من سيارة الـSUV الذي تم تقديمه في الأصل في عام 2018. كما في سنة 2021 على عملية فيس لفت. وذلك لتستفيد مواصفات راف فور من إضافة مجموعة أدوات رقمية بمقاس 12.3 إنش. بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس للمعلومات والترفيه بمقاس 10.5 إنش. ومجموعة من أنظمة السلامة والأمان المُحدثة وهي Toyota Safety Sense. ومن مواصفات وأسعار تويوتا راف فور 2023 أنها تكتسب شاشة لمس عالية الدقة بمقاس 10.5 إنش. وتلك الميزة تم تقديمها على سيارات تويوتا أخرى وذلك يتضمن سيارات : تويوتا كورولا 2022، وتويوتا كورولا كروس 2022.

كذلك يأتي نظام المعلومات والترفيه الجديد في راف فور 2023 من الداخل بشكل متوافق “قياسي” مع اندرويد اوتو Android Auto وابل كار بلاي Apple CarPlay. كما تحصل سيارة تويوتا على نظام خرائط “Navigation” الذي ينقل حالة حركة المرور المباشرة وخدمات أخرى. بالإضافة لصوت جديد لنظام التجاوب مع الأوامر. كذلك في تويوتا راف فور يمكن للنظام أن يقدم المزيد من الوظائف الاختيارية مثل : التنقل بدون اتصال بيانات (الأنترنت). كذلك التعرف على الشواخص المرورية على الطريق السريع. بالإضافة إلى تنبيهات الطقس. كذلك تنبيهات منطقة الانبعاثات المنخفضة في تويوتا 2023.

راف فور 2023 من الداخل

باقي حديثنا عن راف فور 2023 من الداخل أن شركة تويوتا تقدم حزمة “الخدمة الذكية” على الهواء لمدة أربع سنوات. التي بسببها يتوفر اتصالاً إضافياً ووظائف عن بُعد مثل القفل وفتحه، التحكم في المناخ والنوافذ والمصابيح. وهكذا باستخدام تطبيق “MyT”. كذلك تتماشى سيارة راف فور 2023 مع المنافسة بفضل إضافة مجموعة عدادات رقمية جديدة بحجم 12.3 إنش وهي أكبر وأكثر قابلية للتهيئة بشكل قياسي في كل الفئات. وذلك عوضاً عن العدادات الرقمية بحجم 7 إنش “ستاندر”. كذلك تحتوي مواصفات وأسعار تويوتا راف فور 2023 في الشاشة على أربعة أوضاع : العادية والذكية والرياضية والصعبة. كذلك ثلاثة تخطيطات. وذلك يتيح للسائق تخصيص مظهر الأقراص الرقمية وفق تفضيلات السائق. إضافة إلى ذلك فإن قمرة القيادة تعتبر هي الأكثر حداثة في مواصفات راف فور.

وبغض النظر عن قمرة القيادة الرقمية الأكثر حداثة تتميز سيارة راف فور 2023 بمجموعة Toyota Safety Sense كما ذكرنا في البداية ولكن محدثة بشكل معتدل. كما أن نظام Pre-Collision يحتوي على دعم للتقاطع. وهذا من أجل تجاوز المنعطفات بشكل آمن في منعطفات الطريق. أما بالنسبة لـ راف فور 2023 هايبرد Plug-in Hybrid تأتي مع نظام المحافظة على المسار كما أضافت تويوتا نظام المساعدة على التوجيه في الطوارئ الذي يمكن من تجنب المشاة.

سعر تويوتا راف فور 2023

وعن مواصفات راف فور لم تحصل سيارة toyota rav 4 2023 على أي تحديثات رئيسية في التصميم. بعد آخر تحديث لها ويتضمن : الفيس لفت الخفيف في سبتمبر 2021. والمصابيح الأمامية الـ LED المحدثة والإطارات المعدنية الجديدة. التغيير الوحيد على راف فور 2023 هو إضافة لون الـPlatinum White Pearl وخيار اللونين مع سقف Midnight Black Metallic في مجموعة نسخ راف فور 2023 هايبرد والبلج ان هايبرد بالكامل.

وعن متى تنزل راف فور 2023 مازال الوقت مبكر على معرفة المعاد بالتحديد أما عن سعر تويوتا راف فور 2023 حسب مواقع أجنبية فإنه سيكون بين $30,000 إلى الـ $35,000