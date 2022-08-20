وحش السيارات من تويوتا وصل ابلاد…سيارة تويوتا كورولا TOYOTA COROLLA 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للتنافس

سيارة تويوتا كورولا TOYOTA COROLLA 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للتنافس، مواصفات ومميزات تويوتا كورولا 2023 واسعارها في البلاد، حيث تعد واحدة من السيارات التي يتطلع الكثير لشرائها، وتندرج هذه السيارة تحت فئة سيارات فيس ليفت، والتي يتم إصدار نوعين منها، هما: الهاتشباك والسيدان الهجينة، كما يتم طرح خمس أنواع مختلفة من هذه السيارة، وهم (L – LE – XLE – SE – XSE)، في حين أن هناك نوعين فقط من سيارات الهاتشباك، وهم (SE, XSE).

سيارة تويوتا كورولا TOYOTA COROLLA 2023

يوجد اثنين من المحركات لسيارة تويوتا كورولا 2023، وهما كالتالي:

أول محرك: تبلغ قوته 138 حصان، في حين أن سعته 1.8 لتر.

ويتكون هذا المحرك من أربع غرف من الاحتراق الداخلي مقدارهم 1800 سي سي.

أما عن معدل سرعة المحرك فتبلغ 9.2 ثانية لكل مائة كيلو متر.

المحرك الثاني: يعمل بقوة مقدارها 193 حصان وسعته لتر ونصف، وله من غرف الاحتراق أربعة مقدارهم 2000 CC، ويسير المحرك بسرعة مائة كيلو متر في غضون 7.5 ثواني.

تحتوي المقاعد الموجودة في مقدمة السيارة على وسائد هوائية.

كما يتوفر مجسات وقوف السيارات الخلفية.

وتتمتع السيارة بكاميرا لمعاينة الطريق من الوراء.

يوجد كذلك نظام تحذير لمنع اصطدام السيارة بسيارة أخرى من الأمام.

هناك نظام للتحكم في مقدار السرعة.

يوجد مكابح لوقف السيارة في الحالات الطارئة.

متابعة ما يعرف بالنقاط العمياء.

مميزات سيارة تويوتا كورولا 2023

تويوتا كورولا 2023 لديها الكثير من الملحقات الداخلية الفريدة من نوعها، بما في ذلك مصابيح الضباب الأمامية والمرايا الجانبية مع السخانات.

يتوفر بها مصابيح LED تعمل بالنهار ونوافذ كهربائية، بالإضافة إلى مرايا جانبية قابلة للطي إلكترونيًا.

تحتوي السيارة على عجلة قيادة لها أكثر من وظيفة وتكييف أوتوماتيكي يعمل على تدوير الهواء في كافة أنحاء السيارة.

هناك شاشة تعمل باللمس مقاس 10.5 بوصة تعمل مع Android Auto و Apple CarPlay و Amazon Alaska، كما يوجد أربعة مكبرات صوت ستيريو.

أسعار سيارة تويوتا كورولا فيس ليفت 2023

تبدأ أسعار بيع هذه السيارة في مصر من 352.000 جنيه وتصل إلى 690.000 جنيه حسب نوع السيارة وفئاتها.

بينما في المملكة العربية السعودية يبدأ سعرها من 75.555 ريال ويصل إلى 89.355 ريال.

تويوتا كورولا 2023 من أفضل السيارات المطروحة في السوق، حيث يوجد بها مجموعة متنوعة من المميزات التي أدت إلى زيادة إقبال الكثير من الأشخاص على شرائها، لذلك قدمنا خلال هذا المقال مواصفات ومميزات تويوتا كروان 2023 واسعارها في البلاد لمن يرغب في اقتناء هذه السيارة.