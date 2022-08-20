سيارات مستعمله لاند كروزر بالسعودية حراج المستعمل بأرخص سعر يمكنك الأن الاستفادة من عروض السيارات المستعملة الفترة الحالية في السعودية بسوق المستعمل، لعرض أفضل السيارات لاند كروز تويوتا وغيرها، بأفضل المواصفات القوة على الطريق التوفر في الاستهلاك لوقود والمتانة من الداخل والخارج بمحرك قوي، أسعار خارج المنافسة من أماكن متفرقة من معارض وأسواق، فتابعوا معنا سيارات مستعملة لاند كرورز في المملكة العربية السعودية.

تمتاز سيارات لاند كرورز من ماركة تويوتا بأنها سيارة قوية في كل أصدرتاها، شركة تويوتا اليابانية نالت كل الثقة من العملاء من سنوات طويلة، ومن أشهر أنواع سيارات تويوتا كامري وكورولا ولاند كروز صالون، لاند كرورز بيك أب، لاند كرورز 70، كل تلك الأنواع بها كافة المزايا، من سيارات دفع قوي فارهة كبيرة من الداخل، سيارات لاند كرورز مستعملة ستحل لكم الأزمة المالية لشراء سيارة جديدة.

سيارات مستعمله لاند كرورز تويوتا السعودية

سيارة مستعملة لاند كرورز أوتوماتيك هيدرورلينك، تويوتا لاند كروزر القير أوتوماتيك بأكثر من سرعة، محرك قوي يعمل بقوة 8 سيلندر، سيارة مستعملة معروضة للبيع طراز عام 2014، الوقود الخاص بالسيارة البنزين، عداد الممشى لها منذ الشراء سجل قراءة 180 الف كيلو متر.

سيارة تويوتا لاند كرورز الدبل نعم جيب GXR موديل 2014. سيارة تويوتا لاند كروزر وكالة فل كامل. إمكانية دخول السيارة أوتوماتيك. السيارة عائلية متواجدة في الرياض لها لون أبيض من الخارج. السيارة بها خاصية تشغيل بصمة. السيارة بها شاشة أندرويد لتوضيح كافة معلومات السيارة. السيارة على الشرط مفحوصة استمارة سارية.

سيارة مستعملة تويوتا كروزر صالون 2019

سيارة مستعملة للبيع لاند كروزر موديل 2019 بحالة جيدة مستعملة استخدام شخصي نظيفة جدا، السيارة خالية تماما من أي سمكرة أو عيوب من الخارج البدي وكالة ومحركات والماكينات وكالة على الشرط.