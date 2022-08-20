نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاقة السيارات العائلية الحديثة … سيارة كيا تيلوريد 2022 الحديثة تعرف على كل ما يخص السيارة و سعر السيارة الجبار في المقال التالي

سيارة كيا تيلوريد 2022 الحديثة ،سيارة كيا تيلوريد الجديدة موديل 2022 صناعة كورية تعد من السيارات الرياضية التي تعمل من خلال البنزين وتعتمد على نظام الدفع الأمامي للعجلات تشمل العديد من مزايا الأمان والتقنيات الحديثة المضافة للمقصورة الداخلية للسيارة، وتتميز بتصميمها الجريء والذي يناسب الأذواق المختلفة وتتوفر بها وسائل الراحة تضمن متعة الرحلة أثناء القيادة ونستعرض معكم أسعار ومزايا سيارة كيا تيلورايد 2022 في السوق السعودي. سيارة كيا تيلوريد 2022 الحديثة مواصفات محرك سيارة كيا تيلورايد 2022 تبلغ سعة محرك سيارات كيا تيلورايد 3800 سي سي ويتكون من 6 سلندرات

3800 سي سي ويتكون من 6 سلندرات تعتمد على الدفع الأمامي للعجلات ويستهلك المحرك 7.8 لتر بنزين لقطع مسافة 100 كم.

تبلغ قوة المحرك 291 حصان ويعمل بعزم دوران 355 نيوتن متر.

تتميز بناقل حركة أوتوماتيك. أبعاد سيارة كيا تيلورايد 2022 طول كيا تيلورايد 2022 حوالي 5.001 متر وعرضها 2.009 متر، ويبلغ ارتفاعها 1.801 متر.

يقدر طول قاعدة العجلات بنحو 3.081 متر.

مزايا الأمان بسيارة كيا تيلورايد 2022

تشمل نظام الفرامل المانع للانغلاق.

تحتوي على مساعد فرامل BA

نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD

نظام تنبيه النقطة العمياء.

عرض مراقبة ضغط الإطارات.

كاميرا خلفية للمراقبة.

تشمل مسند الرأس أوتوماتيكي.

يوجد قفل تلقائي للباب.

تشمل أجهزة استشعار واصطفاف أمامي وخلفي.

تشمل نظام التحكم في الجر. المزايا الداخلية للسيارة كيا تيلورايد 2022 تحتوي على قفل مركزي.

تشمل نظام عرض المعلومات المتعددة.

بها مقود كهربائي.

يمكن تعديل مقعد السائق.

تشمل نظام تبريد وتسخين المقاعد.

يوجد بها سقف زجاج بانورامي. المزايا الخارجية للسيارة كيا تيلورايد 2022 بها مصابيح أمامية أوتوماتيكية.

تأتي مقابض الأبواب بنفس لون السيارة.

تشمل مصابيح للضباب أمامية وخلفية.

يوجد بها مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية الليد.

تحتوي على نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

توجد مرايا إلكترونيه للباب.

تحتوي على صدام أمامي وخلفي بنفس لون السيارة. وسائل الراحة ب سيارة كيا تيلورايد 2022 تحتوي على مكيف أتوماتيك.

تشمل شاشة تعمل عن طريق اللمس.

تحتوي على راديو.

يمكن دخولها دون مفتاح.

تدعم بلوتوث.

تشمل 8 مقاعد بالمقصورة الرئيسية للسيارة. سعر سيارة كيا تيلورايد 2022 في السوق السعودي يبدأ سعر سيارة كيا تيلورايد 2022 من 158,468 ريال ريال سعودي. عمر شويل - جدة عملاقة السيارات العائلية الحديثة ... سيارة كيا تيلوريد 2022 الحديثة تعرف على كل ما يخص السيارة و سعر السيارة الجبار - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملاقة السيارات العائلية الحديثة … سيارة كيا تيلوريد 2022 الحديثة تعرف على كل ما يخص السيارة و سعر السيارة الجبار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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