نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات برخص التراب أحصل عليها الآن…ب 7000 ريال أحصل على سيارة تويوتا 2013 مستعمله و بحاله جيدة والكثير من السيارات بمواصفات جبارة في المقال التالي

ب 7000 ريال أحصل على سيارة تويوتا 2013 مستعمله و بحاله جيدة والكثير من السيارات، يوجد في المملكة العرية السعودية العديد من المدن التي يتوفر بها الكثير من أسواق تجارة السيارات المستعملة ويعرض هناك العديد من فئات وموديلات السيارات المستعملة التي تمتع بالجودة العالية، كما أنها توفر لكافة الأشخاص كيفية إيجاد السيارة التي يريها بكل سهولة وبساطة، هذا إل جانب أن بإمكان جميع العملاء أن يتعرفوا على أهم وأبرز السيارات المستعملة وأيضًا تسهيل عملية بيع وشراء السيارات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالمملكة العربية السعودية، وسوف نعرض عليكم بعض أسعار هذه السيارات وابرز مواصفاتها في السطور التالية:ـ ب 7000 ريال أحصل على سيارة تويوتا 2013 سوف نقدم لكم أكثر من سيارة تويوتا مستعمله وبحالة جيدة تعرف على تفاصيلها مواصفات سيارة تويوتا كامري 2013 هذه السيارة توجد من بين السيارات المستعملة الموجودة بسوق المملكة العربية السعودية ولكن برغم من ذلك فهي تتمتع بحالة جيدة.

السعودية ولكن برغم من ذلك فهي تتمتع بحالة جيدة. هذه السيارة لا تعد من بين السيارات القديمة حيث أن تم صنيعها خلال عام 2013 .

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض بأقل الأسعار كما أن سعرها يبلغ حوالي 7 ألاف ريال

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل كهربيًا.

عداد السيارة يسير حوالي 205 ألف كيلومتر، تستهلك السيارة وقود من نوع البنزين.

تتميز السيارة باللون الأبيض الذي يعجب به كافة الأشخاص وفئات خاصةً فئة الشباب. سيارة تويوتا كورولا 2007 تتوفر السيارة بالأسواق الموجودة بمدينة الرياض، بسعر يصل إلى 8 ألاف ريال، وهي موديل عام 2007 .

تصل عدد الكيلومترات التي تسيرها السيارة إلى 300 ألف كيلو متر، وتتوفر هذه السيارة باللون الأبيض.

تمتلك السيارة محرك قوي تصل سعته إلى 1300 سي سي، وعدد أحصنة تبلغ حوالي 92 حصان، وقوة عزم دوران تصل إلى 13.3 نيوتن لكل متر.

السيارة مزودة بناقل حركة كهربي يعمل أوتوماتيكيًا. مواصفات سيارة تويوتا كامري 2006 هذه السيارة تحتوي على العديد من المواصفات الجذابة التي تجعل الكثير من الأشخاص يقبلون عليها، وسوف نتعرف على كل تلك المواصفات فيما يلي:ـ

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض بسعر يلغ حوالي 8 ألاف ريال، وهذه السيارة صنعت عام 2006 .

تحتوي السيارة على قير كهربي، وتستخدم السيارة البنزين أثناء سيرها وهذا نع وقود السيارة.

تسير السيارة عدد من الكيلومترات يصل إلى 55 ألف كيلومتر. عمر شويل - جدة سيارات برخص التراب أحصل عليها الآن...ب 7000 ريال أحصل على سيارة تويوتا 2013 مستعمله و بحاله جيدة والكثير من السيارات بمواصفات جبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات برخص التراب أحصل عليها الآن…ب 7000 ريال أحصل على سيارة تويوتا 2013 مستعمله و بحاله جيدة والكثير من السيارات بمواصفات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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