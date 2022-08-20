نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل عروض التمويل بدون كفيل وبدون دفعه اولي على السيارة من معارض عبد اللطيف جميل 2022 في المقال التالي

من المواضيع التي تنال إعجاب الراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة هي عروض التمويل من عبد اللطيف جميل، حيث تقوم شركة عبد اللطيف جميل للتمويل والتي هي من أفضل الشركات في المملكة العربية السعودية بعمل عروض مميزة سواء عروض التقسيط أو التمويل فيمكنك الحصول على سيارة من خلالها بدون كفيل وبدون أي دفعات أولية من قسط السيارة بالإضافة إلى تقديمها للسيارات بأسعار مميزة ومناسبة للكثير من الفئات المجتمعية. عروض التمويل من عبد اللطيف جميل للتمويل 2022م التمويل يكون بدون كفيل وبدون أي دفعة أولية من سعر السيارة.

تتميز فترة سداد الأقساط بأنها ميّسرة وبسيطة وبدون أي تعقيد ويتم سدادها على مدار خمس سنوات.

العقد يتم تحديده وإمضائه بين العميل وشركة عبد اللطيف جميل فقط بدون أي أطراف أخرى.

كل أنواع السيارات متوفرة في الشركة من السيارات الحديثة والسيارات المستعملة أيضًا.

ضمان لمدة أكثر من سنة على عملية صيانة السيارة وشراء قطع الغيار. شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات يجب أن يكون هناك تناسب بسيط بين سعر السيارة وراتب العميل الذي يرغب في شرائها.

كما أنه يجب أن يكون هناك تناسب بين قيمة المبلغ المخصوم من قسط السيارة بحيث لا يتعدى نصف الراتب الشهري للعميل.

ويشترط أيضًا أن يكون هناك توافق بين مبلغ بيع السيارة وراتب العميل بقيمة 2000 ريال سعودي في حالة عمله في القطع العام.

أما في حالة عمله في القطاع الخاص يجب أن تكون قيمة التوافق حوالي 3 آلاف و500 ريال سعودي.

تقديم ما يثبت استمراريتك في عملك في القطاع الحكومي لمدة ثلاثة أشهر أو في القطاع الخاص لمدة ستة أشهر من قبّل جهة العمل.

ومن الضروري أن يكون هناك توافق بين راتبك الشهري والمبلغ الذي تحصل عليه وفقًا لحسبة تابعة لمجموعة عبد اللطيف جميل.

مبلغ التمويل لا يجب طلبه في حالة أنك حصلت على تمويل من عبد اللطيف جميل من قبل ولا زالت فترة سداده قائمة حتى الآن.

في حالة أن راتبك كبير يجب أن يكون هناك أحوال استثنائية بخصوص قيمة القسط الشهري وحسبة التوافق.

إذا حدث تأخر في سداد الأقساط الشهرية فيجب أن يكون هناك غرامة وقد يتوقف العرض عن العمل.

المتقاعدين أيضًا يمكنهم شراء السيارة والحصول على التمويل وفقًا لبعض الشروط الاستثنائية الأخرى. عمر شويل - جدة افضل عروض التمويل بدون كفيل وبدون دفعه اولي على السيارة من معارض عبد اللطيف جميل 2022 - ثقفني

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