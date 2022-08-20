بـ 800 ريال على 60 شهر.. تقسيط سيارة تويوتا برادو اليابانية 2022 من عبد اللطيف جميل.. اقوى عرض تقسيط بمواصفات جبارة للسيارة

بـ 800 ريال على 60 شهر.. تقسيط سيارة تويوتا برادو اليابانية ، مجموعة شركات عبد اللطيف جميل تعتبر من أفضل الشركات المتخصصة في بيع وشراء السيارات بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه يعمل بكل جد واجتهاد حتى توفر أحدث وأقوى العروض على السيارات التي تحمل الكثير من المزايا والمواصفات المتطورة، التي تجعل منها أكثر السيارات الرائدة بشركة تويوتا اليابانية، والتي تحرص على صناعة سيارات بدرجة كبيرة من القوة والصلابة، إلى جانب تصميم السيارة التي تأتي بمظهر جذاب وفخم.

بـ 800 ريال على 60 شهر.. تقسيط سيارة تويوتا برادو اليابانية

شركة عبد اللطيف جميل تسعى بشكل مستمر لتقديم أفضل العروض على أحدث السيارات حتى يتمكن المواطنين من اتمام عملية الشراء، حيث تقدم سيارة تويوتا برادو 2022 بسعر يبدأ من 143 ألف ريال سعودي.

بسعر يبدأ من 143 ألف ريال سعودي. يتم السداد على 60 شهر والدفعات الشهرية تبلغ 800 ريال بينما الدفعة الأولى من السيارة تكون 80.289 ريال ودفعة التملك وهي الدفعة الأخيرة 56.406 ريال، ومعدل النسبة السنوية 17% ومصاريف الإصدار 607 ريال، والضريبة المضافة الإجمالية 24.152 ريال والسعر الإجمالي مع الضريبة 209.454 ريال.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022

نقدم لكم بعض من المواصفات ومميزات سيارة تويوتا برادو 2022 التي تم طرحها من خلال شركة عبد اللطيف جميل والتي تتمثل فيما يلي: