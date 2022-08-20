نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 800 ريال على 60 شهر.. تقسيط سيارة تويوتا برادو اليابانية 2022 من عبد اللطيف جميل.. اقوى عرض تقسيط بمواصفات جبارة للسيارة في المقال التالي
بـ 800 ريال على 60 شهر.. تقسيط سيارة تويوتا برادو اليابانية ، مجموعة شركات عبد اللطيف جميل تعتبر من أفضل الشركات المتخصصة في بيع وشراء السيارات بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه يعمل بكل جد واجتهاد حتى توفر أحدث وأقوى العروض على السيارات التي تحمل الكثير من المزايا والمواصفات المتطورة، التي تجعل منها أكثر السيارات الرائدة بشركة تويوتا اليابانية، والتي تحرص على صناعة سيارات بدرجة كبيرة من القوة والصلابة، إلى جانب تصميم السيارة التي تأتي بمظهر جذاب وفخم.
بـ 800 ريال على 60 شهر.. تقسيط سيارة تويوتا برادو اليابانية
- شركة عبد اللطيف جميل تسعى بشكل مستمر لتقديم أفضل العروض على أحدث السيارات حتى يتمكن المواطنين من اتمام عملية الشراء، حيث تقدم سيارة تويوتا برادو 2022 بسعر يبدأ من 143 ألف ريال سعودي.
- يتم السداد على 60 شهر والدفعات الشهرية تبلغ 800 ريال بينما الدفعة الأولى من السيارة تكون 80.289 ريال ودفعة التملك وهي الدفعة الأخيرة 56.406 ريال، ومعدل النسبة السنوية 17% ومصاريف الإصدار 607 ريال، والضريبة المضافة الإجمالية 24.152 ريال والسعر الإجمالي مع الضريبة 209.454 ريال.
مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022
نقدم لكم بعض من المواصفات ومميزات سيارة تويوتا برادو 2022 التي تم طرحها من خلال شركة عبد اللطيف جميل والتي تتمثل فيما يلي:
- تحتوي السيارة على محرك قويس جداً 4 سلندر تبلغ سعة اللترية 2700 سي سي ويمتلك قدرة على لإنتاج قوة 164 حصان.
- أيضاً لديه قوة عزم الدوران التي تصل إلى 246 نيوتن متر، متوفر بالسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات مختلفة.
- إلى جانب أنها مزودة بميزة التحكم الذاتي ويوفر ناقل حركة للسائق بسهولة كبيرة وبسلاسة للتحكم في السيارة عن طريق الطرقات.
- تكون من ضمن السيارات التي تعمل بنظام الدفع الرباعي الكلي وتكون من السيارات المثالية التي تكون مناسبة للرحلات في المناطق الصحراوية والتي تكون غير مهددة.
- تأتي السيارة بتصميم خارجي مميز جداً وتتمتع بوجود مصابيح ليلية عالية الجودة التي يتم استعمالها بالظلام والرؤية الواضحة.
- تتمتع بوجود 4 كاميرات من الخلف والأمام لكي تساعد السائق على الحركة بكل الأماكن.
- تعمل السيارة بالتناسق والتناغم مع ناقل الحركة.
- تمتلك السيارة مجموعة من أنظمة الأمان الممتازة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ 800 ريال على 60 شهر.. تقسيط سيارة تويوتا برادو اليابانية 2022 من عبد اللطيف جميل.. اقوى عرض تقسيط بمواصفات جبارة للسيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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