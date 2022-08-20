نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجعها جديدة من تانى.. تلميع فوانيس السيارة بطرق سهلة وعبقرية تخلص من كل الاوساخ والتطويس في المقال التالي

عمر شويل - جدة في مقالنا اليوم قد أعددنا لك أفضل الوصفات الفعالة من أجل تلميع فوانيس السيارة وحتى يصبح شكلها أنيق ونظيف لا نظافتها تؤثر بالطبع على نظافة سياراتك، ومن الممكن أن تكون في حيرة شديدة بشأن كيفية القيام بتلميع فوانيس سيارتك، ولكن الحل الآن معنا وسوف نعرض لك أكثر من وصفة فعالة ومجربة ستجعل فوانيس سيارتك نظيفة ولامعة.

تلميع فوانيس السيارة

من المهم أن تحافظ على نظافة سيارتك بقدر الإمكان حتى لا يصبح شكلها قديم وغير مقبول، وذلك سيتم من خلال الاعتناء بجميع أجزائها الداخلية والخارجية، وفي الفقرات السابقة سنعرض لك كيفية الإهتمام بفوانيس سيارتك.

تلميع انوار السيارة بصودا الخبز والخل

إن لصودا الخبز والخل فعالية كبيرة في التنظيف والقضاء على الأوساخ، ولذلك يمكن استخدامهم بالشكل الآتي:

يتم وضع كمية من صودا الخبز مع كمية مماثلة من الخل في وعاء متوسط الحجم.

نقوم بإضافة كمية من سائل صابون غسيل المواعين على صودا الخبز والخل ويتم تقليبهم جيداً مع بعض.

نستخدم إسفنجة ونضعها في خليط الصودا ثم نبدأ في تنظيف الفانوس بها بشكل دائري.

يتم تكرار هذه الحركة أكثر من مرة حتى نتأكد من نظافته، ثم نقوم بتطبيقها مع الفانوس الآخر.

تلميع مصابيح السيارة بمعجون الأسنان

إن معجون الأسنان معروف بقدرته وفاعليته في تنظيف أصعب الأوساخ، ولذلك فهو يكون حل مثالي عند تنظيف فوانيس سيارتك المليئة بالأتربة والأوساخ الملتصقة بها والمتراكمة عليها، فقط قم بوضع كمية صغيرة من معجون الأسنان وقم باستخدام فرشاة خشنة في تنظيف فوانيس سيارتك وبعد ذلك قم بمسحها باستخدام قماشة نظيفة، وفي النهاية ستجد أنها أصبحت نظيفة ولامعة.

تلميع كشافات السيارة بالمبيد الحشري

هل سمعت عن استخدام المبيد الحشري في التنظيف من قبل؟ من الممكن أن تكون هذه أول مرة ولكن بالفعل يمكنك استخدام كمية قليلة من المبيد الحشري في تنظيف فانوس سيارتك وسوف تكتشف كم أصبح لامع ونظيف وبكمية قليلة جدا منه.

كانت هذه كل الطرق الفعالة التي يمكن أن نخبرك بها من أجل تلميع فوانيس السيارة. فلن تضطر بعد ذلك إلى الذهاب بسيارتك إلى المغسلة أو شراء منظفات غالية الثمن. فقط قم بتطبيق وصفاتنا ولن تندم على ذلك أبداً