نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة سيدان ونقل وعائلية للبيع في السعودية بحد رخيص في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة سيدان ونقل وعائلية للبيع في السعودية بحد رخيص، تضمنت عروض السيارات المستعملة ليومي الخميس والجمعة عدد من الموديلات المتنوعة المعروضة للبيع في عدة مدن سعودية، حيث توفرت بمدينة حائل للبيع سيارة جيب جيلي امجراند استعمال موديل 2014 مشت 246 ألف كم، محرك أربعة سلندر قير أوتوماتيك وقد وصل أعلى سوم عليها إلى 16 ألف ريال. السيارة بحالة ممتازة مفحوصة ومجددة وتتميز بحساسات خلفية، وسائد هوائيه، نظام تثبيت سرعة، تحكم من خلال الطارة، مشغل سي دي، مقاعد مخمل، جنوط 17 بوصة وتكييف يدوي.

سيارات مستعملة للبيع بحد رخيص

توفرت بمدينة جدة للبيع سيارة كيا بيكانتو مستعملة موديل 2014 مشت أكثر من مائة ألف كم، محرك ثلاثة سلندر سعة 1200 سي سي يعطي قوة 87 حصان والقير أوتوماتيك، البودي مرشوش بالكامل بسبب الفحص رش نظيف بدون حوادث، لا يوجد ملاحظات سوى على ضاغط المكيف فهو يحتاج إلى تغيير. السيارة فئة فل كامل بتجهيزات مميزة حيث تحتوي على فتحة سقف، حساسات خلفية، نوافذ كهربائية، مقاعد مخمل، سنتر لوك ، وسائد هوائيه، مكيف يدوي، اتصال يو اس بي + مشغل سي دي + مدخل AUX، جنوط مقاس 14 بوصة. السعر المطلوب 22 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.

توفرت بمدينة الرياض للبيع سيارة نيسان صني مستعملة موديل 2014 مشت 204 ألف كم، محرك أربعة سلندر سعة 1500 سي سي يعطي قوة 90 حصان والقير أوتوماتيك. بالنسبة للبودي فقد تم تغيير الصدام الامامي والهيكل بشكل عام لا يخلو من الخدوش، بقية السيارة ماكينة وقير وايرباجات وكاله والاستمارة تنتهي نهاية سنة 1444. المواصفات: وسائد هوائيه، مشغل سي دي + مدخل AUX، ابواب شفط، شنطة كهرباء، جنوط مقاس 14 بوصة. السيارة بحالة ممتازة وقد وصل أعلى سوم عليها إلى 17 ألف ريال.

بيع وشراء سيارات مستعملة في السعودية

وتوفر بمدينة الرياض أيضاً للبيع سيارة نيسان ددسن gle مستعملة موديل 2015 مشت 271 ألف كم، سيارة نقل غمارتين بها محرك اربعة سلندر سعة 2400 سي سي والقير عادي. المحركات بحالة ممتازة على الشرط ولا يوجد ملاحظات على البودي سوى عدة رشوش متفرقة. المواصفات: أحزمة أمان، زجاج كهربائي، مقاعد قماش، تشغيل مفتاح، فتح أبواب السيارة بالريموت، راديو، مصابيح هالوجين. وصل اعلى سوم إلى 17 ألف ريال.