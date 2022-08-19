سيارات مستعملة تويوتا سعودية رخيصة اشتريها أو مولها

سيارات مستعملة تويوتا سعودية اشتريها أو مولها، البحث كثر خلال الفترة الحالية عن سيارات مستعملة معروضة للبيع بحالة جيدة جدا من الداخل والخارج سيارات مستعملة بناقل حركة اوتوماتيك سيارة هيدرولينك، بمميزات مختلفة تخدم كل من يبحث عن سيارة مستعملة ولا يوجد افضل من سيارات تويوتا المستعملة التي لا غنى عنها في المملكة العربية السعودية، فتابعوا معنا أكبر عروض لسيارات مستعملة رخيصة الثمن وتواصل مع المالك مباشرة.

سيارات مستعملة بالسعودية تويوتا كامري كورولا

بسعر 13 ألف ريال سعودي سيارة مستعملة تويوتا كامري موديل 2008، سيارة مخزن من المالك الأصلي طريقة السداد كاش، السيارة كامري بقير ناقل الحركة اوتوماتيك هيدرولينك، وقود المحرك للسيارة البنزين.

كما أن تويوتا سيارة متواجدة للبيع في مدينة الرياض. السيارة لم تتعرض للحوادث ولكن بعض تصليحات بسيطة. شاشة السيارة بها عداد الممشى والتي سجلت قراءة 43 ألف كيلو متر. نوع الدفع أو الجر للسيارة أمامي سيدان. مواصفات السيارة تويوتا الإقليمية بمواصفات مجلس التعاون الخليجي. مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد والقماش. مقود السيارة كهربائي كما يمكن ضبط مقعد بشكل يدوي. السيارة بها مصابيح للرؤية في الضباب أمامية وخلفية.

تويوتا كورولا سيارة مستعملة 2010

سعر السيارة المعروضة للبيع مفاجأة حيث أن السيارة تويوتا المستعملة متواجد أيضا في مدينة الرياض، التواصل مع مالك السيارة مباشر برقم جوال، من مواصفات السيارة بأن لها لون رمادي فضي من الخارج، سيارة ممتازة موفرة للوقود، من الخارج والداخل بحالة جيدة جدا.