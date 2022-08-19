نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات النترا مستعملة بأٌقل من 15 ألف ريال حالات مفاجأة في المقال التالي

يبحث الكثيرون في السعودية عن سيارات النترا مستعملة بأسعار رخيصة كذلك تكون حالة جيدة ولا تحتاج إلى مصروفات كبيرة في الإصلاح، وتعتبر السيارة المستعملة المشار إليها من أكثر السيارات تحقيقا للنجاح في المملكة وذلك بفضل كونها تجمع بين الأداء القوي والاستهلاك المعتدل للوقود، وحققت شركة هيونداي انتشار واسعا بفضل موديلاتها القوية من بين توسان وازيرا وأكسنت. سيارات النترا مستعملة بأٌقل من 15 ألف ريال حالات مفاجأة هناك سيارة في الشرقية، السيارة موديل 2009، قير السيارة عادي، نوع وقود السيارة بنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 300 ألف كيلومتر، حالة بودي السيارة بحالة متوسطة.

زجاج السيارة بحالة متميزة وكذلك الكفرات لا تحتاج إلى تجديد.

قير السيارة والمحرك يعملان بدون أي مشكلات وجميع الصيانات الدورية يتم عملها في المواعيد المحددة.

سعر السيارة هو 11 ألف ريال سعودي قابل للنقاش، السيارة من الداخل بحالة متوسطة حسب الذوق. إلنترا مستعملة بحالة قوية وسعر مناسب مفاجأة هناك حالة هيونداي إلنترا موديل 2009، السيارة بسعر 12 ألف ريال سعودي قابل للنقاش.

وفي الوقت نفسه الممشى 265 ألف كيلومتر، مكينة السيارة 2.0 المكينة الكبيرة.

تم تغيير البطارية بأخرى جديدة بالإضافة إلى تغيير فلتر الهواء والمكيف والرديتر.

السيارة باللون الأبيض وهي مفحوصة، حالة بودي السيارة من الخارج قوي ولا يحتاج إلى تعديل.

كفرات السيارة بحالة جيدة وكذلك حالة السيارة من الداخل بحالة متوسطة، قير السيارة يدوي عادي. نصائح لشراء سيارات مستعملة من المملكة العربية السعودية يجب فحص السيارة جيد قبل الشراء في مركز معتمد ومن قبل متخصص في السيارات.

وفي الوقت نفسه يجب الاستفسار عن متوسط سعر السيارة في سوق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية.

عضلات السيارة من أهم الأجزاء التي تعاني من المشكلات والملاحظات.

يجب مراجعة الكفرات من خلال متخصص وذلك لعدم الحاجة إلى تغيير بتكلفة إضافية بعد الشراء.

التأكد من خلو السيارة من الصدمات في الأماكن المهمة أو اللحام في الأجزاء المهمة من السيارة.

احرص دائما على الكشف بالكمبيوتر على السيارة للتأكد من خلوها من الأعطال التي تحتاج إلى صيانة غالية. عمر شويل - جدة سيارات النترا مستعملة بأٌقل من 15 ألف ريال حالات مفاجأة - ثقفني

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