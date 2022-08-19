نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للبيع في السعودية مستعملة بسعر رخيص في المقال التالي
سيارات للبيع في السعودية مستعملة، للباحثين عن الرفاهية والفخامة بأسعار مناسبة ومخفضة يتواجد في سوق السيارات المستعملة منها تويوتا كورولا وتويوتا كامري وهيونداي بكل إمكانيات السيارات الجديدة وبالكماليات الأوتوماتيك، ولكن في سيارة مستعملة بسعر رخيص تحقق لك الرفاهية والراحة والأمان.
للبيع سيارة تويوتا كورولا:
يوجد داخل سوق المستعمل للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2015 للبيع في مدينة الرياض، وتعد سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 18000 ريال سعودي، كما تم إتاحة السيارة تويوتا كورولا مستعملة للبيع بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.
- عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 98000 كيلو متر.
- ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.
- اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا أبيض.
- نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.
- السيارة تويوتا كورولا تحتوي على نوافذ خلفية كهربائية وزجاج فاميه ومقاعد كهربائية.
- السيارة مزودة براديو كاسيت ومبدل أقراص ومشغل دي في دي.
- للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966594134959.
للبيع سيارة تويوتا كامري:
يوجد للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2017 مستعملة للبيع في مدينة تبوك، كما أن سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 18000 ريال سعودي، أما عن عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 130000 كيلو متر.
- ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.
- اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أبيض.
- نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.
- تحتوي السيارة تويوتا كامري على مكيف وريموت كنترول وقفل مركزي للأبواب ومثبت سرعة.
- السيارة مزودة بنظام الفرامل المانع للإنغلاق وحساسات أمامية وحساسات خلفية وسادة هوائية للركاب.
- للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0583590598 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583590598.
للبيع سيارة هيونداي إلنترا:
متواجد للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة للبيع في مدينة المدينة المنورة، وسعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 17000 ريال سعودي، ويستطيع المشتري الحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري 800 ريال سعودي.
- عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 96000 كيلو متر.
- اللون الخارجي في السيارة هيونداي إلنترا فضي.
- نوع الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.
- السيارة هيونداي إلنترا متوفر بها مكيف ومرايات كهرباء وفرش قماش وباور ومرايات ضم إغلاق.
- السيارة بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب.
- للحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى التواصل مع البائع على الرقم 0596234461 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966596244462.
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