نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن! مواصفات وأسعار كيا سبورتاج 2023 هايبرد، منافسة تويوتا الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار كيا 2023 هايبرد ، قد حصلنا من قبل على معلومات تخص كيا سبورتاج 2023 في السعودية وأطلعناكم بها من قبل والآن حصلنا على معلومات رسمية تعلن عن سعر كيا سبورتاج 2023 هايبرد الجديدة والتي هي إصدار PHEV أي “plug-in hybrid electric vehicle” وهذا يعني بمعنى أصح أن السيارة الهايبرد هي سيارة يتم شحن المحرك الخاص بها بواسطة مقبس كهرباء وللمزيد من المعلومات عن سيارة البلج ان هايبرد الجديدة من سيارات سبورتاج الكروس أوفر الكورية فتابعونا في الفقرات التالية.

مواصفات وأسعار كيا 2023 هايبرد

في مقالاتنا اليوم نتحدث عن سيارة kia sportage البلج ان هايبرد من سيارات الكروس اوفر الكورية. والسيارات بجيلها الخامس والأجدد. الذي يعتبر شقيق من الأم الثانية لـ سيارة هيونداي توسان 2023. حيث هناك فوارق سنذكرها لكم لاحقاً في نفس المقالة. كذلك تعتمد سبورتاج PHEV الجديدة على :-

السيارة بها نظام ميكانيكي جديد يجمع بين عمل محرك 4 سلندر بنزين.

كما أن مواصفات وأسعار كيا 2023 هايبرد المحرك بسعة 1.6 لتر تيربو.

كذلك يعمل لجانبه محرك كهربائي يستمد طاقته من بطارية ليثيوم أيون بقوة 13.8 كيلو واط.

السيارة تُشحن بواسطة مقبس كهربائي ليصدر قوة 261 حصان أي ما يعادل 265 حصان أوروبي PS وهذا من عمل المحركين معاً.

السيارة بها عزم دوران يبلغ 349 نيوتن/ متر.

كذلك تستطيع كيا 2023 البلج ان هايبرد أن تقطع مسافة تصل لـ 54 كم أي 34 ميل. وذلك بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط. كما يمكن إعادة شحن بطاريات الليثيوم ايون في خلال ساعتين فقط. في حين أن نطاق المسافة الكهربائية التي تقطعها أقل بقليل من تصنيف تويوتا راف فور برايم الذي يبلغ 68 كم أي 42 ميل.

كيا سبورتاج 2023 من الداخل

قبل الحديث عن كيا سبورتاج 2023 من الداخل دعونا نذكر أشياء في خارجية السيارة مثل :-

تتميز سيارة سبورتاج PHEV X-Line AWD ستاندر بوحدات إضاءة LED.

إطارات معدنية بمقاس 19 إنش.

كذلك تأتي كيا 2023 مزودة بزجاج أمامي عازل للصوت.

بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما.

مواصفات وأسعار كيا 2023 هايبرد تنافس السيارة الكورية كلاً من: فولكس فاجن تيجوان. فورد اسكيب. شفروليه اكوينوكس. هوندا CRV. جيب كومباس. ميتسوبيشي اكليبس كروس. نيسان اكس تريل. تويوتا راف فور. أما بالنسبة لداخلية سيارة كيا 2023 فهي تشمل على :

السيارة بها مجموعة عدادات رقمية يتم عرضها من خلال شاشة بحجم 12.2 إنش.

كذلك شاشة أخرى بحجم 12.3 إنش تدعم نظام الترفيه والمعلومات في مواصفات وأسعار كيا 2023 هايبرد.

السيارة تدعم نظام ملاحة GPS بالإضافة لتوافقها مع Android Auto و Apple CarPlay.

كذلك مقاعد أمامية من الجلد الصناعي SynTex مدفأة مع تعديل كهربائي بـ10 اتجاهات من جانب السائق.

تشمل مزايا كيا 2023 عجلة قيادة ملفوفة بالجلد.

كذلك تقليم خشبي هيدروغرافي ونظام تحكم أوتوماتيكي “ثنائي المنطقة” في المناخ. وللهواتف الذكية هناك شاحن لاسلكي.

تمتلك kia sportage 2023 مجموعة متنوعة من أنظمة مساعدة السائق.منها مساعد الضوء العالي وأيضاً تجنب الاصطدام الأمامي. واكتشاف المشاة وراكبي الدراجات. كما ينضم إليهم نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء. بالإضافة إلى مساعد تجنب الاصطدام عبر حركة المرور الخلفية. كما أنه هناك نظام المحافظة على المسار والتحذير من مغادرة المسار. ولكن ليس هناك نظام تحذير من الخروج الآمن أو من مسافة ركن السيارة عند الرجوع للخلف.

سعر كيا سبورتاج 2023 الرسمي

من مواصفات وأسعار كيا 2023 هايبرد أنها تأتي مع مواصفات أمان إضافية نظراً لوجود نظام أكثر تقدماً لكي يساعد في تجنب الاصطدام الأمامي. كما تشمل نظام التحكم الذكي بالسرعة مع التوقف والانطلاق. كذلك مساعد القيادة على الطريق السريع وشاشة الرؤية المحيطية.

كما تتفوق سيارة كيا سبورتاج 2023 في السعودية الكروس أوفر الهايبرد الكورية على سعر تويوتا راف فور برايم. وذلك بمقدار 1.810 دولار أمريكي ما يعادل 6.787 ريال سعودي في مواصفات وأسعار كيا 2023 هايبرد.

بعد الإعلان الرسمي لـ سعر كيا سبورتاج 2023 فسيبدأ في السوق الأمريكي من 38.490 دولار أمريكي. وهذا يعادل 144.337 ريال سعودي. وهذا دون احتساب رسوم الشحن الذي يبلغ قدرها 1.295 دولار أمريكي أي 4.856 ريال سعودي.

وسيبدأ السعر في حال طلب نسخة PHEV X-Line Prestige AWD من 42.990 دولار أمريكي أي ما يعادل 161.212 ريال سعودي.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن سعر كيا سبورتاج 2023 و كيا 2023 و مواصفات وأسعار كيا 2023 هايبرد قد نالت إعجابكم.