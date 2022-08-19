نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة كيا سيراتو 2022 في السعودية kia cerato 2022 السيارة الأفضل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات كيا سيراتو في السعودية نتاوله معكم اليوم بكل التفاصيل عن المميزات وسمات السيارة الداخلية والخارجية، حيث تعد سيراتو من أفضل السيارات السيدان التي تلائم الطرق في المدن السعودية، ويقدمها اكم كيا الحبر بسعر مميز جدًا يبدأ من مبلغ 79808 ريال سعودي.

سعر ومواصفات كيا ساراتو في السعودية السيارة الأفضل

تتسم سيارات كيا بتقديم أفضل التقنيات بسعر مناسب، فهي من السيارات السيدان القليلة التي اكتسبت شعبية كبيرة في سوق السيارات في المملمة العربية اليعودية والعالم العربي بشكل عام، كما أنها من أفضل السيارات على المستوى المالي أيضًا، أما بالنسبة لتصميمها فقد أثبتت السيارة كفاءتها فيما يخص الإنسيابية والتلائم مع حجم الكرق في السعودية، ونعرض في الفقرات التالية تفاصيل سعر ومواصفات كيا ساراتو في السعودية بمواصفات مميزة من مل النواخي فتابعونا:

كيا ساراتو

تعتبر كيا ساراتو من افضل السيارات الموجوده داخل المملكة العربية السعودية، حيث تصم العديد من المواصفات التي جهلتها سيارة ممتازة لمعضم المستخدمين في المملكة، فمع موتور السيارة القوى يمكن الإستعانة بها في التنقل داخل المملكة بكل أريحية، هذا بجانب المقصورة المريحة بها والتي توفر الراحة لكل الركاب بما فيهم السائق.

مواصفات السيارة كيا سيراتو

جاءت السيارة كيا سيارتو الجديدة بمواصفات أدهشت المستخدمين، كما أنه متاح منها عدد من الإصدارات التي يلغ عددها الحمس،

السيارة بأبعار 4640 مم للطول، و 1800 مم للعرض، و 1450 مم للارتفاع.

وقاعدة العجلات في السيارة بمقاس 2700 مم.

أما سعة الصندوق فهي 502 لتر.

تأتي السيارة بمحرك قوي 2لتر، وهو يسير بسعة 1999 سي سي.

أما نا يخص قوى المحرك فهي 6200 حصان ديناميكي لكل دورة في الدقيقة الواحدة.

والسيارة تسير بناقل خركة من فئة الاوتوماتيك بعدد 6 سرعات.

سعر كيا سيراتو

يأتي سعر الإصدار الأول في المملكة العربية السعودية بسعر 79808 ريال سعودي.

يأتي سعر الإصدار الثاني في المملكة العربية السعودية بسعر 79808 ريال سعودي.

يأتي سعر الإصدار الثالث في المملكة العربية السعودية بسعر 79808 ريال سعودي.

يأتي سعر الإصدار الرابع في المملكة العربية السعودية بسعر 79808 ريال سعودي.

يأتي سعر الإصدار الخامس في المملكة العربية السعودية بسعر 79808 ريال سعودي.

قدمنا لكم سعر سيارة سيارة كيا سيراتو في السعودية، كما قدمنا لكم مزاصفات السيارة لكل التفاصيل المتاحة عنها على موقع كيا غي المملكة العربية السعودية، على ان نوافيكم بكامل التفاصيل عن سائر الموديلات المتاحة من كل سيارات كيا داخل المملكة العربية السعودية، فتابعونا لتجدو كل الأخبار الجديدة عن اسعار السيارات داخل السعودية والشرق الاوسط.