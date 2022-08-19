نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع بالتقسيط سيارات مستعملة فورتشنر يارس النترا وسورينتو موديلات متنوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة للبيع بالتقسيط سيارات مستعملة فورتشنر يارس النترا وسورينتو موديلات متنوعة، جاءت أبرز عروض بيع وشراء السيارات المستعملة لهذا الأسبوع كالتالي: سيارة تويوتا يارس 2015 قطعت مسافة 180 ألف كيلو متر بسعر كاش 23 ألف ريال أو بالتقسيط بقيمة 26 ألف ريال، المحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 107 حصان وناقل الحركة AUTO. تتميز بحساسات اصطفاف، مقاعد مخمل، شاشة لمس، كاميرا خلفية، نظام ملاحة، جنوط، مرايا كهربائية، USB + CD + AUX، نظام حماية من السرقة بالاضافة إلى وسائد هوائية وأحزمة أمان.

للبيع بالتقسيط سيارات مستعملة نظيفة

سيارة تويوتا فورتشنر مستعمل 2013 بمواصفات أمريكية قطعت مسافة 200 ألف كيلو متر للبيع بالرياض، السيارة بحالة ممتازة من الصدام للصدام لا يوجد بها عيوب وجاهزة للفحص، السعر المطلوب 20 ألف ريال نقداً أو 25 ألف في حالة التقسيط، المحرك رباعي الاسطوانات سعة 2700 سي سي وناقل الحركة AUTO. تتميز باضاءات ليد، حساسات، جنوط، تحكم ثلاثي من طارة القيادة في تشغيل الاوامر الصوتي والبلوتوث ونظام تثبيت السرعة، مقاعد جلد، نظام ملاحة، شبك أمامي ضخم من الكروم بالاضافة إلى جناح خلفي وحنايا عفش.

سيارة كيا سورينتو مستعمل 2014 قطعت مسافة 190 ألف كيلو متر للبيع بجدة، السعر المطلوب 31 ألف ريال كاش مع زيادة بسيطة في حالة طلب تقسيط السيارة، البودي به رشوش وخدوش متفرقه بدون حوادث سابقة أو سمكرة، القير والماكينة والمكيف وجميع المحركات نظيفه جداً. المحرك سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي بقوة 277 حصان وناقل الحركة AUTO، تتميز بمقاعد مخمل، تكييف أوتو، حساسات خلفية، USB + AUX، أبواب شفط، جنوط قياسها 17 إنش بالاضافة إلى أحزمة أمان إيرباجات وغيرها من المواصفات.

تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم

سيارة هيونداي النترا مستعمل 2017 مشت 80 ألف كيلو متر للبيع بحي العزيزية، السعر المطلوب 21 ألف ريال مع إمكانية طلب التقسيط، السيارة بحالة ممتازة بودي قير اير باقات محركات على الشرط. المحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي وناقل الحركة AUTO، تتميز بكاميرا خلفية، مقاعد جلدية، فتحة سقف، كراسي مدفأة، مكيف ثلاجة، دخول بدون مفتاح، أكياس هوائية، إنارات LED + زينون، AUX + USB + بلوتوث، شاشة لمس بالاضافة إلى مثبت سرعة وحساسات اصطفاف.