أسعار تويوتا راش toyota rush 2020 ومميزاتها وعيوبها، تعد شركة تويوتا من الشركات التي لها صيت كبير في مجال صناعة السيارات المميزة التي لها مواصفات متميزة لذلك نجد السيارة تويوتا راش 2020 من ضمن السيارات التي حازت شهرة كبيرة منذ أن ظهرت في سوق السيارات، كما أنها تتمتع بالمواصفات التي تجعلها خيار الركاب الأول إذ أن لها سرعة كبيرة وسعة محرك مميزة، كما أن السيارة لها سعر مثالي يتناسب مع إمكانياتها.

مميزات تويوتا راش toyota rush 2020

تتعدد مميزات السيارة تويوتا راش 2020 لتشمل مميزات داخلية وخارجية حيث أن لها محرك بقوة 103 حصان بسعة 1.5 لتر وهذا يجعله يولد عزم دوران 184 نيوتن متر، وتتعدد أنظمة الأمان بالسيارة إذ أنها تحتوي على فرامل مانعة الانغلاق وإنذار للكشف عن الأجسام القريبة مع الإنذار لمنع السرقة، ولتكتمل راحة الركاب فإن مقاعد السيارة مريحة للغاية تتميز بالتحرك في أكثر من اتجاه كما أن بها شاشة وسائط بمساحة 7 بوصة يمكن أن تتصل بالبلوتوث، وتدعم أيضا الاتصال بالواي فاي، وتتوفر السيارة بعدة ألوان لتناسب مختلف الأذواق ومن ضمن تلك الألوان الأسود والفضي اللامع، كما تمتاز السيارة بوجود مصابيح عالية الإضاءة تتيح للسائق الرؤية في الضباب بخلاف الكاميرا الخلفية لتسهيل رؤية الطريق الخلفي أثناء القيادة.

عيوب تويوتا راش 2020

توجد بعض العيوب بالسيارة تويوتا راش 2020 حيث أن هذا الطراز يعمل بناقل حركة 4 سرعات وذلك يجعل أداء السيارة ليس بالأداء المطلوب كما أن السيارة لا تدعم الدفع الرباعي على الرغم من أن إطارات السيارات تعد مميزة الأداء، كما أنها أيضا تحتوي على بلاستيك صلب من الداخل وذلك يعد عيبا بها، ومن الجدير بالذكر أن سعر تلك الفئة من تويوتا راش يعد أعلى مقارنة بأسعار السيارات المنافسة لها في نفس الأداء.

سعر تويوتا راش 2020 toyota rush

يختلف سعر تويوتا toyota rush 2020 ما بين جديد ومستعمل إذ أن السعر الجديد في الأسواق السعودية يبدأ من 62000 ريال سعودي ويصل إلى 65000 ريال كما نجد السعر في الأسواق المصرية يبدأ من 340 ألف جنية مصري، بينما السيارات المستعملة يتوقف سعرها على حسب الاستهلاك إذ يبدأ سعر المستعمل من 15 ألف دولار أمريكي حيث يكون في الأسواق السعودية سعر تويوتا راش المستعملة 2020 للفئة الأقل 56000 ريال سعودي ويكون السعر في الأسواق المصرية ما بين 285 ألف جنية مصري إلى 300 ألف جنية مصري.