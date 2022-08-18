نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة متنوعة للتنازل بدون مقابل لظروف السفر والخروج النهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة متنوعة للتنازل بدون مقابل لظروف السفر والخروج النهائي، تتوفر للتقبيل سيارة شانجان CS 35 2020 استعمال طالع عدادها 31 ألف كم، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 1.6 لتر تولد قوة 123 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: حساسات خلفية، جنوط قياس 17 انش، مكيف أوتوماتيك، نظام ذكي للحماية ضد السرقة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وسائد هوائيه، مثبت للسرعة، قفل أوتو على الأبواب، إمكانية التحكم من خلال عجلة القيادة، يو اس بي + 6 مكبرات الصوت، مقاعد مخمل. السيارة للتنازل لغرض السفر النهائي بدون مقابل لدي شركة اليسر للتمويل، قيمة القسط الشهري 1450 ريال على 5 سنوات، عدد الأقساط المدفوعة 32 قسط ومتبقي سداد 28 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 15 ألف ريال.

سيارات للتنازل لظروف السفر بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة نيسان اكس تريل مستعملة موديل 2021 طالع عدادها 30 ألف كم، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 2.5 لتر تولد قوة 170 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: دبل، مكابح ABS، مانع إنزلاق، نظام تثبيت سرعة، دخول ريموت، تحكم دريكسون، وسائد هوائيه، مقاعد مخمل و جنوط 17 انش، تكييف أوتوماتيك، يو اس بي + سي دي + AUX، بلوتوث + 4 مكبرات للصوت. السيارة للتنازل لظروف السفر على البنك الاهلي والتقبيل بدون مقابل، قيمة القسط الشهري 1300 ريال على 60 شهر مدفوع منها 8 اقساط فقط، ومتبقي سداد 52 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 44 ألف ريال تقريباً.

تتوفر للتنازل بدون مقابل في تبوك سيارة ام جي 5 2022 مستعملة طالع عدادها 13 ألف كم فقط، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 1.5 لتر تولد قوة مقدارها 118 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. السيارة فئة فل كامل وتتميز بالمواصفات التالية: حساسات خلفية، كاميرا محيطية، مرايا جانبية كهربائية، دخول ذكي مصابيح ليد، جنوط قياس 15 إنش، مثبت سرعة، فتحة سقف، تحكم من خلال عجلة القيادة شاشة ترفيه، مقاعد جلد، تشغيل بصمة، مكيف أوتوماتيك، يو اس بي + سي دي + AUX، عدد 6 وسائد هوائيه + 6 مكبرات صوت، تحكم في الثبات، تقنية دعم الفرامل. السيارة للتنازل بدون مقابل بداعي السفر عن طريق بنك الراجحي، قيمة القسط الشهري 1119 ريال على 60 شهر مدفوع منها 4 اقساط فقط، ومتبقي سداد 56 قسط + دفعة نهائية تبلغ قيمتها حوالي 26 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل بأقل قسط

تتوفر للتنازل سيارة هيونداي سنتافي استعمال نظيف موديل 2021 طالع عدادها 20 ألف كم فقط، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 2.5 لتر والجيربوكس أوتوماتيك تبترونيك سداسي السرعات. المواصفات والتجهيزات: سقف بانوراما، تشغيل عن بعد، مقاعد قماش فاخرة، اضاءات ليد نهاري، اربعة حساسات أمامية ومثلها خلفية، جنوط ألومينيوم مكحله مقاس 18 إنش، اشارات بالمرايا، حنايا عفش، جناح خلفي، كاميرا خلفية، كشاف ضباب خلفي، ريموت، تشغيل ذكي، مقود مكسو بالجلد، مثبت سرعة، بلوتوث، تحكم بالمقود للنظام الصوتي، شاشة معلومات، مكيف يدوي، نظام درايف مود، جلنط كهربائي بخاصية الأوتو هولد، منفذين يو اس بس، منفذ طاقه، شاحن لاسلكي. السيارة للتقبيل بدون شروط عن طريق بنك الراجحي بسبب السفر والخروج، ولكن مطلوب مقابل قيمته 4 آلاف ريال هي قيمة الدفعة الأولى التي تم سدادها في بداية التمويل، قيمة القسط الشهري 1680 ريال على 5 سنوات مدفوع منها 7 أقساط، ومتبقي سداد 53 قسط + دفعة تملك تبلغ قيمتها 50 ألف ريال قابلة للتقسيط.