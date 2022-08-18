نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للتصدير في الإمارات ممشى واستعمال نظيف بـ17.900درهم وأعلى في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتصدير في الإمارات تبدأ بأسعار 17.900 درهم فيما أعلى مستعملة استعمال نظيف وعداد ممشى قليل لكل من يرغب في امتلاك سيارات مستعملة في الإمارات بسعر رخيص، نعرض مجموعة متميزة وواسعة من السيارات المعروضة للتصدير فقط من قلب الإمارات المتحدة فيما يلي. سيارات مستعملة للتصدير في الإمارات بيجو 301 موديل 2017 مستعملة للبيع سيارة سيدان من عائلة بيجو كبيرة الحجم تصلح للعائلات، تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات ويبلغ سعته الترية 1600 سي سي وتنتج قوة 115 حصان وقوة عزم دوران 145 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة 110 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة دبي بمنطقة القوز الصناعية.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي السيارة على أكياس هوائية، مكيف هواء، نظام قيادة كهربائي، نوافذ ومرايات كهربائية، شاشة وسائط تعمل باللمس، نظام مانع انغلاق الفرامل، نظام ملاحة، نظام حماية.

سعر بيجو 301 مستعملة للتصدير في الإمارات 17.500 درهم. تويوتا أفالون موديل 2010 مستعملة للتصدير سيارة سيدان كبيرة الحجم تصلح للعائلات، تأتي بمحرك سعته 3200 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات، تنتج قوة 198 حصان وعزم دوران 325 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة 114 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة دبي بمنطقة أم سقيم.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج بدون حوادث وبدون أعطال.

تحتوي على مثبت سرعة، انذار ضد السرقة، الدخول بدون مفتاح، سنتر لوك، نظام ملاحة، نظام حماية، شاشة وسائط، كاميرا مراقبة خلفية، نظام صوتي ممتاز، حساسات ركن، راديو، بلوتوث، مدخل يو أس بي.

سعر تويوتا أفالون مستعملة للتصدير في الإمارات 24 ألف درهم. شيفروليه تراكس موديل 2015 مستعملة للتصدير سيارة تعمل على نظام الدفع الرباعي لها من السعة الترية 1600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك ذو 4 أسطوانات، وتنتج من التربو 115 حصان وقوة العزم 155 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة 92 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة دبي بمنطقة رأس الخور.

السيارة بحالة ممتازة داخليا وخارجيا لا تشكو من أي أعطال ولم يسبق لها حوادث.

تحتوي على مكيف هواء نقي، انذار ضد السرقة، حساسات ركن، كاميرا مراقبة خلفية، نظام مانع انغلاق الفرامل، نظام المساعدة على صعود المرتفعات، أنظمة حماية، راديو، بلوتوث، مدخل يو اس بي، مشغل أم بي ثري، مشغل أقراص.

سعر شيفروليه تراكس مستعملة للتصدير في الإمارات 29.500 درهم.

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