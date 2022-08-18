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عمر شويل - جدة سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية kia sportage 2022 بمواصفات مدهشة، حيث طرحت شركة كيا الجبر للسيارات السيارة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 97,923 ريال سعودي، فهي تعتبر من أفضل سيارات السعودية المطروحة حاليًا في السوق، لتصبح بهذا إحدى السيارات الرياضية إنتشارًا في المملكة.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية kia sportage 2022 وحش الطريق

تجدون معنا في التالي سعر كيا سبورتاج 2022 في المملكة العربية السعودية وحش الطريق، والتي تعتبر من أقوى السيارات الرياضية في السعودية، حيث تتسم السيارة بتقنياتها الحديثة وموتور قوي يتناسب مع كل الطرق الوعرة والممهدة في المملكة، كما أن السيارة تمتلك تصميم فخم وإنسيابي في الوقت ذاته، ويوجد منها العديد من الإصدارات والألوان لتتناسب مع كل الرغبات.

كيا

تعتبر السيارة sportage ذات السعر الأنسب من بين كل اسعار السيارات التي تشترك معها في الفئة، وقد جذبت لها العديد من المستخدمين بسبب مواصفاتها المدهشة، فهي من سيارات الدفع الأمامي التي تجعل السيارة تسير بإنسيابية على كل الطرق، كما تضم السيارة نظام فرامل آمن مانع للإنزلاق، هذا بالإضافة إلى تصميم السيارة الخارجي من مصابيح ضبابية ذات إضاءة قوية في الليل.

كيا سبورتاج

تحتوي سيارة سبورتاج 2022 في إصدارها الأول على المواصفات التالية:

تعمل السيارة بنظام الدفع بالعجلات الأمامية.

موتور السيارة سعته 1.6 لتر.

الموتور 4 سليندر ويسير بقوة 133 حصان.

أما معدل الإستهلاك لوقود البنزين أثناء السير فهو 14.9 كم/لتر.

السيارة تعتمد أثناء السير على ناقل حركة من النوع الأوتوماتيك.

2 وسائد هوائية

سعة صندوق السيارة 62 لتر.

kia sportage

جاء من السيارة في المملكة العربية السعودية سبع إصدارات مختلفة، وأسعارها كالتالي:

سعر سيارة kia sportage LX 1.6 في السعودية هو 97,923 ريال سعودي.

سعر سيارة kia sportage LX 2.4 في السعودية هو 104,593 ريال سعودي.

سعر سيارة kia sportage EX 2.0 في السعودية هو 109,193 ريال سعودي.

سعر سيارة kia sportage EX 1.6 في السعودية هو 109,538 ريال سعودي.

سعر سيارة kia sportage EX 1.6 2WD M2 في السعودية هو 116,438 ريال سعودي.

سعر سيارة kia sportage EX 2.4 4WD في السعودية هو 126,098 ريال سعودي.

سعر سيارة kia sportage L 1.6 في السعودية هو 134,838 ريال سعودي.

وبعذا نكون سردنا لكم مواصفات وسعر سيارات كيا سبورتاج 2022 في السعودية، على أن نقدم لكم المزيد من أسعار السيارات في السعودية على موقعنا، فتابعونا بالنقر على زر المتابعة.