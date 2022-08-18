نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة هيونداي تويوتا بأسعار رخيصة والممشى مفاجأة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك عدد كبير من سيارات هيونداي وسيارات تويوتا المستعملة في المملكة العربية السعودية، وتختلف الحالات من سيارة مستعملة إلى أخرى وجمعنا فيما يلي حالات جبارة وقوية ومتميزة بممشى منخفض، ويعتبر سوق السيارات المستعملة في السعودية من الأسواق شائعة الانتشار حيث هناك إقبال كبير على هذا السوق بفضل انخفاض الأسعار عن أسعار الوكالة. سيارات مستعملة هيونداي تويوتا بأسعار رخيصة والممشى مفاجأة هناك سيارة هيونداي النترا موديل 2010، السيارة بقير عادي، نوع وقود السيارة يعمل بالبنزين.

وفي الوقت نفسه سعة المحرك 2.0، بودي السيارة لا يخلو من الرش لمعاناة البوية القديمة من التكليح.

تم إجراء إصلاحات المحرك في مواعيدها الدورية، تم تغيير الكمبرسر جديد.

بطارية السيارة جديدة وتم تغييرها لمعاناة القديمة من عطل يمنعها من القيام بعملها.

وفي الوقت نفسه السيارة مفحوصة وتم تغيير البواجيهات والصفاية وكذلك طرمبة البنزين.

الاستمارة منتهية وصاحب السيارة يتحمل التجديد.

سعر السيارة 14 ألف ريال سعودي قابل للنقاش.

ممشى السيارة هو 120 ألف كيلومترقابل للزيادة حتى إتمام البيع. تويوتا مستعملة رخيصة كذلك مع السيارات الهيونداي الجبارة وفي الوقت نفسه هناك سيارة تويوتا كامري موديل 2010 السيارة بحالة متميزة.

ممشى السيارة هو 200 ألف كيلومتر، السيارة بقير عادي، السيارة من ثاني مالك من الوكالة.

قير مكينة شواصي وعضلات السيارة بدون ملاحظات وتم إجراء الصيانات الدورية في مواعيدها.

ملاحظات السيارة، البودي مرشوش بدون حوادث وسعر السيارة هو 17 ألف ريال سعودي.

حالة المصابيح الأمامية والخلفية والزجاج بدون ملاحظات وبحالة جيدة.

وفي الوقت نفسه كفرات السيارة والسيارة من الداخل بحالة جيدة. سيارة ازيرا في المملكة العربية السعودية بحالة قوية هناك سيارة ازيرا في المدينة موديل 2010، قير السيارة اتوماتيك، نوع الوقود بنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة أكثر من 400 ألف كيلومتر.

حالة بودي السيارة بحالة جيدة والملاحظات الصدام الأمامي والخلفي بصدمات خفيفة وتم تصليحها.

سعر السيارة هو 13 ألف ريال سعودي قابل للنقاش.

السيارة باللون الأبيض وكفرات السيارة تحتاج إلى تغيير.

كشافات السيارة الأمامية بحاجة إلى تلميع، المرايات الجانبية للسيارة بحالة جيدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة هيونداي تويوتا بأسعار رخيصة والممشى مفاجأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.