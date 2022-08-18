نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة للبيع تبدأ من سعر 1400 ريال بجودة عالية وإمكانيات خرافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعمله للبيع ابتدأ من سعر ١٤٠٠ ريال ، وجد في الآونة الأخيرة الكثير من الأشخاص الذين يفضلون شراء سيارات مستعملة بأسعار رخيصة وذلك نظرا لارتفاع أسعار السيارات الحديثة كثيرا في الفترة الماضية ونجد أنه وجد الكثير من السيارات المستعملة تباع بأسعار رخيصة للغاية حيث يبدأ سعرها بحوالي ١٤٠٠ ريال سعودي وسوف نوضح أهم التفاصيل الخاصة بالسيارات المستعملة لنوع تويوتا من خلال هذا المقال.

سيارات تويوتا مستعملة

سيارات تويوتا منذ السنوات القديمة أنها من أفضل السيارات التي كانت موجودة حيث تعرف بمدى توفيرها للوقود وسرعتها الكبيرة ويوجد بها الوسائد الهوائية ومكابح الانزلاق للأمان وسوف نوضح مواصفات السيارات المستعملة المعروضة للبيع من خلال النقاط التالية.

سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٢

تمتاز تلك السيارة بقوة محركها وقطعها لمسافات كبيرة في وقت قياسي وسوف نوضح مميزاتها من خلال النقاط التالية.

السيارة مستعملة.

عام ٢٠٠٢.

المسافة ١٥٠كم.

اللون رمادي.

الحالة جيدة.

السعر ٥٠٠٠ ريال.

نظام القيادة أتوماتيك.

البلد القريات.

سيارة تويوتا ياريس ٢٠٠٩

تتميز بشكلها الجمالي المميز ومتانتها وقوتها حيث تصلح للسفر إلى أماكن بعيدة وسوف نوضح مواصفاتها من خلال النقاط التالية.

اللون أبيض.

مقاعدها من الجلد الفاخر.

السعر ١٠٠٠٠ ريال سعودي.

البلد عرعر

ناقل الحركة اتوماتيك.

أول استمال في ٢٠٠٩.

يوجد بها تكييف.

للأمان يوجد مكابح للانغلاق.

وسائد هوائية للأمان عند حدوث حادث.

الموديل ياريس.

بها نوافذ كهربائية خلفية وأمامية.

يوجد داخلها مشغل أسطوانات.

مسافة ٣٢٠ كم

للتواصل على الواتس على رقم٧٩٢٧٤ ٩٦٦٥٩٤٨.

تويوتا أفالون ٢٠٠٤

عندما نقوم بشراء سيارة أفالون فهي من السيارات المميزة من حيث إمكانيتها وجودتها وسوف نوضح أهم مواصفاتها من خلال النقاط التالية.