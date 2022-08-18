نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هافال دارجو 2023 Haval Dargo سعرها ومواصفاتها في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أجدد سيارات الدفع الرباعي هافال دارجو 2023 Haval Dargo وأهم مواصفاتها وأسعارها في السعودية، تمكنت سيارات هافال الصينية من حفظ مكانتها ضمن منافسيها من فئة سيارات الدفع الرباعي، والمصنفة ضمن السيارات متعددة الاستخدامات SUV الرياضية، أما عن إصدارها الجديد هافال دارجو 2023 فهي تمثل الفخامة والقوة، ويتضح ذلك من خلال الهيكل الصلب والتصميم الجريء من الخارج والفخم من الداخل، وتوفر السيارة للمستخدم تجربة قيادة متمرسة، فهي توفر وسائل المساعدة للسائق والعديد من المميزات التي تساعد على التحكم الكامل بالمركبة، إلى جانب المساحة في الصفوف الخلفية، إلى جانب العديد من مميزات الأمان والسلامة التي نتعرف عليها من خلال معرفة مواصفات السيارة من الداخل والخارج فيما يلي.
هافال دارجو 2023 Haval Dargo
تتميز سيارة هافال دارجو الموديل الجديد للعام 2023 من أقوى السيارات الصينية التي تعمل بنظام الدفع الرباعي بجميع فئاتها، كما توفر أنماط مختلفة للقيادة تتميز بالتوازن والثبات على جميع أنواع الطرق، كما توفر النمط الاقتصادي الذي يحد من معدل استهلاك الوقود والذي يبلغ 6.9 لتر في مسافة 100 كم، إلى جانب أن السيارة مزودة بمحرك بنزين سعة 2 لتر يولد قوة 196 حصان، مع ناقل حركة على شكل قرص دائري لسهولة التحكم في سرعة وثبات السيارة، يبلغ عزم الدوران 235 نيوتن.متر.
مواصفات هافال دارجو 2023
تتوفر السيارة بالعديد من الألوان التي تناسب جميع الأذواق منها الرمادي المعدني، الأسود الميتاليك، الاورانج الميتالك والأحمر المعدني، وتتمتع بفتحة سقف بانورامية وإضاءة أمامية من نوع LED أنيقة التصميم تضفي المزيد من الفخامة على التصميم الخارجي، أما عن الإضاءة الخلفية فهي مصممة لتعكس روح الانطلاق الشبابية وتضفي الطابع العصري على التصميم بأكمله، ومن الأمام مزودة بشبك أمامي أنيق.
سعر هافال دارجو 2023 Haval Dargo
تتمتع السيارة SUV الرياضية بمواصفات وآليات للتحكم بثباتها وسرعتها، وذلك إلى جانب مميزات الأمان والسلامة، وأعلنت شركة هافال الصينية عن أسعار الفئات الخاصة بسيارة Habal Dargo لتكون كالآتي:
- سعر سيارة هافال دارجو الفئة سبورت موديل 2023 في السعودية يبلغ 115 ألف ريال سعودي.
- يبلغ سعر سيارة هافال دارجو الفئة أدفنشر موديل 2023 في السعودية 13 ألف ريال سعودي.
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