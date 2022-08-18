نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندورة وصلت البلاد…اهم مواصفات سيارة كيا سونيت kia sonnet 2023 ومميزاتها وأسعارها التى لا تقبل المنافسه في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا سونيت kia sonnet 2023 ومميزاتها، قد تحتوى سيارة كياسونت على اربع فئات مختلفة وتحتوي علي أسئلة هامة جدًا للسعوديين المحبين لشراء أغلى وأحدث أنواع السيارات خاصة التي تناسب أسعارها مميزاتها ووسائل الأمان التي تحتوي عليها السيارة. مواصفات سيارة كيا سونيت kia sonnet 2023 تحتوى سيارة كيا سونيت 2023 على العديد من المواصفات وهذه المواصفات هي :- يعتبر سيارة كيا سونيت 2023 من السيارات الفخمة التي تباع داخل أسواق السيارات السعودية للأسباب الآتية: تحتوي على محرك بقوة 115 وهو رباعي الاسطوانات وسعة هذا المحرك 1.5 لتر.

نوع محركها MPI.

السيارة تعمل بناقل حركة أوتوماتيك نوعه سي في تي CVT.

لا تحتاج لكمية كبيرة من البنزين لذلك فهي سيارة اقتصادية جدًا.

سيارة كيا سونيت هي سيارة تعمل بنظام دفع العجلات الأمامي.

يكفي تمويل السيارة بلتر بنزين لسير مسافة 17.3 كيلو متر. مزايا سيارة كيا سونيت 2023 تتميز السيارة كيا سونيت 2023 بالعديد من المميزات والتي هي حلم الكثير ومن أهم مميزاتها ما يلي: سيارة كيا سونيت 2023 مزودة بـ4 مخدات هوائية في صفيها الأمامي والخلفي لحماية ركاب السيارة من الإصابة بسبب التوقف المفاجئ أو الاصطدام.

تحتوي على جهاز مركزي لإغلاق شبابيك السيارة بالكامل.

تحافظ سيارة كيا سونيت 2023 على سرعتها من خلال نظام يقوم بهذا العمل.

داعمة لنظام APS الخاص بمنع إغلاق المكابح.

يستطيع سائقها أن يغير نظام قيادتها.

تحتوي سيارة كيا سونيت 2023 على أقفال أمان خلال قيادتها وذلك لحماية الأطفال من أي مشاكل.

نظام VAMS موجود في السيارة وهذا النظام وظيفته استقرار السيارة.

مصابيح سيارة كيا سونيت 2023 من نوع اللمبات الليد.

تحتوي على كاميرا مراقبة خلفية بدرجة 360.

عطاء عجلاتها لونه فضي وصنعت عجلاتها بعنصر الألومينيوم مقاس 16 بوصة.

تحتوي سيارة كيا سونيت 2023 على النظام الذي يثبت سرعتا وهو نظام Guise.

تحتوي السيارة على لمبات خاصة للنهار. سعر سيارة كيا سونيت 2023 سوف نقدم لكم أسعار سيارة كيا سونيت في السعودية بجميع فئاتها وهي :- يبلغ سعر السيارة كيا سونيت 2023 من 72508 ريال إلى 83833 ريال لنوع الكيا سونيت LX2022.

يتراوح سعر السيارة كيا سونيت الـEX ما بين 83893 ريال و 86193 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغندورة وصلت البلاد…اهم مواصفات سيارة كيا سونيت kia sonnet 2023 ومميزاتها وأسعارها التى لا تقبل المنافسه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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