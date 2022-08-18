انت الان تتابع خبر وحش تويوتا.. كورولا كروس 2023 بمواصفات خيالية وأسعار منافسة في السعودية والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - شركة تويوتا اليابانية تقدم العديد من السيارات المميزة في السوق السعودي للسيارات تناسب جميع الفئات العمرية، مما جعلها تحتل المرتبة الأولى كأكثر الشركات تحقيقاً للمبيعات في السعودية خلال عام 2021 والنصف الأول من عام 2022.

*سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023:

تعد سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 أحدث سيارة تكشف عنها الشركة اليابانية في فئة السيارات الكروس أوفر داخل المملكة العربية السعودية، وتتوفر بالعديد من التجهيزات الرائدة والتصميم الخارجي المحدث.

*مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023:

هذا وتعتمد سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 على محرك تنفس طبيعي بسعة 1800 سي سي، يتكون من 4 أسطوانات مع محرك كهربائي إضافي، لتكون القوة الإجمالية 121 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 142 نيوتن متر من محرك الاحتراق الداخلي، مع 163 نيوتن متر من المحرك الكهربائي.

كما تأتي سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 بشبك أمامي باللون الأسود مع إطار خارجي من الكروم بجانب، ووجود فتحات تهوية في الصدام الأمامي، ومصابيح ضباب، ومصابيح رئيسية تعمل بتقنية LED.

السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 تتوفر بمقصورة داخلية فاخرة مزودة بمقود متعدد الوظائف مغطى بالجلد، وشاشة عدادات بتصميم مميز باللون الأزرق، وشاشة وسطية بقياس 9 بوصة تعمل باللمس، تدعم أندرويد أوتو مع آبل كار بلاي.

*الأسعار الرسمية سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023:

ـ سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 الفئة الأولى LE هايبرد بسعر 87.170 ريال.

ـ سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 الفئة الثانية XLE هايبرد بسعر 96,140 ريال.

ـ سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 الفئة الثانية LTD هايبرد بسعر 109,480 ريال.