نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات برخص التراب..ب 800 الآف ريال أحصل على سيارة تويوتا 2013 مستعمله بحاله جيدة والكثير من السيارات بمواصفات جبارة أحصل عليها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحصل على سيارة تويوتا 2013 مستعمله بحاله جيدة والكثير من السيارات بمواصفات جبارة، أصبحت السيارات المستعملة من أكثر ما يتم البحث عنه في الفترة الأخيرة، ومن الصعب أن تجد سيارات ذات جودة عالية وأسعار منخفضة، وقامت أحد الشركات بالمملكة العربية السعودية بعرض أفضل أنواع السيارات المستعملة بأقل الأسعار، كما أن هذه السيارات تتمتع بحالة ممتازة وتمتلك العديد من المواصفات والمزايا الرائعة وعلى الرغم من هذا فهي متوفرة بأقل الأسعار، ويوجد هناك العديد من السيارات المستعملة التي تتميز بالاتساع والمساحة الكبيرة حيث أنها توفر الراحة التامة لكافة الركاب، وسوف نعرض عليكم بعض هذه السيارات ومواصفاتها في السطور القادمة. أحصل على سيارة تويوتا 2013 مستعمله سوق نقدم لكم الكثير من السيارات المستعملة بحاله جيدة سيارة تويوتا كورولا 2007 تمتلك السيارة العديد من المواصفات الرائعة التي تجذب الكثير من العملاء لها وجعل رغبتهم في شرائها تزداد وسوف نوضح لكم بعض هذه المواصفات في الآتي:ـ تعمل سيارة تويوتا كورولا بمحرك تبلغ سعته حوالي 1300 سي سي ذات 4 أسطوانات، ذات قوة تصل إلى 92 حصان، وتبلغ قوة عزم دورانه 13.3 كيلومتر لكل متر.

بمحرك تبلغ سعته حوالي 1300 سي سي ذات 4 أسطوانات، ذات قوة تصل إلى 92 حصان، وتبلغ قوة عزم دورانه 13.3 كيلومتر لكل متر. السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ناقل حركة يدوي خماسي السرعات تعمل بقوة الدفع الأمامي للعجلات.

تعتبر السيارة من ضمن السيارات الأكثر اقتصادية حيث أنها لا تستهلك كمية كبيرة من الوقود.

السيارة متاحة الون الأبيض، وتوجد في مدينة الرياض بسعر يصل إلى 8 ألاف ريال.

بإمكان السيارة أن تسير 300 ألف كيلومتر، وتم تصنيع هذه السيارة عام 2007. سيارة تويوتا كامري 2013 هذه السيارة متوفر بمدينة الرياض، بالون الأيض الذي يفضله الكثير من العملاء.

السيارة موديل عام 2013 لذلك فهي لا تبدو قديمة إلى حد ما، تسير السيارة حوالي 205 ألف كيلو متر.

يبلغ سعر السيارة حوالي 10 ألاف ريال ويتم دفعهم كاش، تملك السيارة ناقل حركة أوتوماتيكي، تستهلك وقود من نوع البنزين. سيارة تويوتا كامري 2006 تتمتع هذه السيارة وجود الكثير من المواصفات، وسوف نتعرف عليها فيما يلي:ـ

تمتلك السيارة عداد يسير حوالي 55 ألف كيلومتر، السيارة مزودة ناقل حركة أوتوماتيك، نوع وقود السيارة هو البنزين.

السيارة موديل عام 2006 وموفرة في مدينة الرياض بسعر يصل إلى 8ألاف ريال.

السيارة مستعملة بالرغم من ذلك فهي تتمتع بحالة جيدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات برخص التراب..ب 800 الآف ريال أحصل على سيارة تويوتا 2013 مستعمله بحاله جيدة والكثير من السيارات بمواصفات جبارة أحصل عليها الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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