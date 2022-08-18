نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعمله للاستبدال من اوتومارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعمله للاستبدال من اوتومارك ، يقدم وكيل علامة تويوتا في مصر خدمة استبدال و بيع سيارات تويوتا المستعملة من خلال أوتومارك automark المعتمد ، وهي الخدمة التي تتيح لعملاء تويوتا في مصر ميزة استبدال سيارات تويوتا المستعملة بسيارات تويوتا جديدة عبر التوكيل أوتومارك automark المعتمد الذي تديره تويوتا ، ومن خلال فقرات المقال اليوم نستعرض لكم طريقة الاستفادة من خدمات تويوتا ما بعد البيع والشراء والاستبدال عن طريق توكيل تويوتا ايجيبت ، وكذلك سنتعرف علي خطوات البحث عن سيارات قديمة للبيع أو البدل ، وفقرة أخري عن خطوات الاستبدال. سيارات تويوتا مستعمله للاستبدال من اوتومارك يمكن لعملا ماركة تويوتا العالمية بيع وشراء سيارات تويوتا المستعملة بالخطوات التالية : الدخول لرابط موقع تويوتا إيجيبت.

اختيار خدمات اوتومارك.

ثم من الشريط العلوي نضغط علي بحث.

أيضاً ستجد أمامك ثلاث خيارات باللون الأحمر : ابحث عن سيارة مستعملة. ثم بيع سيارتك المستعملة. أيضاً بدل سيارتك المستعملة.

عليك اختيار الخدمة التي تنسابك وتبدأ في متابعة الخطوات. البحث عن سيارة مستعملة عبر توكيل تويوتا يمكن لعملاء تويوتا استبدال سياراتهم المستعملة بسيارات تويوتا جديدة كالآتي : نبدأ باختيار ” باحث عن سيارة مستعملة “.

سيتم عرض قائمة بالسيارات المتاحة للبيع أو الاستبدال وبعض بيانات السيارة.

كذلك عليك اختيار السيارة المناسبة لك.

سيتم نقلك لصفحة السيارة ومنها نستعرض البيانات.

ستجد ثلاث خيارات ” اتصل بالمعرض – قسط السيارة – استبدل السيارة “.

ثم صور السيارات التويوتا القديمة.

أيضاً عرض لمواصفات السيارة الفنية.

أيضاً من خيار اتصل بالمعرض ستعرف رقم الهاتف وعنوان المعرض.

أما من خيار قسط السيارة ستجد حاسبة التقسيط وخطواته.

وأخيراً خيار الاستبدال ومنه تعرض سيارتك التي تعرضها لاستبدال بسيارة أخرى. ومن خلال الموقع يستطيع العملاء عرض سياراتهم من ماركة تويوتا جميع الفئات عبر برنامج الاستبدال. الموديلات المتاحة للبدل علي موقع تويوتا ايجبت يعرض موقع تويوتا أيجبت مجموعة من سيارات تويوتا للبدل مثل : تويوتا بيلتا.

أيضاً تويوتا كورولا موديلات من 2014 وحتي 2018.

كذلك موديلات الجيل الجديد من 2019 وحتي 2022.

ثم تجد بعض السيارات الأخري مثل تويوتا راش. وقد شرحنا فيما سبق أهم مواصفات تويوتا كورولا 2023 فيس ليفت بالصور ، ويمكن مطالعتها لمعرفة مزايا السيارة.

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