نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار بيع سيارات تشليح الرياض وأهم شروط البيع في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي أسعار بيع سيارات تشليح الرياض؟ يرجع الاختلاف في سعر بيع السيارات تشليح الرياض إلى نوع السيارة بجانب نوع العطل الموجود بها أو الصدمة، كما نجد أن هناك العديد من الشركات التي توفر خدمة بيع السيارات تشليح الرياض إذ أن المملكة العربية السعودية توفر الخدمات المختلفة لمواطنيها لضمان توفر أفضل حياة لهم، ويعد مجال تشليح السيارات من أهم المجالات بالمملكة إذ يتم الاستفادة من السيارات الغير صالحة للاستخدام وبيعها كقطع غيار بعد إعادة تدويرها.

بيع سيارات تشليح الرياض

أصبحت خدمة بيع سيارات تشليح متاحة مؤخرا عبر الانترنت وذلك لتوفير الوقت والجهد عل البائع والشركات التي تعمل في مجال الشراء، إذ يتم الاتفاق بين الطرفين على السعر وتحديد موعد البيع، ويمكن للبائع عرض سيارته في أكثر من موقع والموافقة بالسعر الأنسب له إذ يوجد الكثير من المواقع التي تعمل في مجال بيع سيارات تشليح، كما أن هناك بعض التطبيقات الالكترونية التي تفيد العملاء في بيع سياراتهم مثل تطبيق تشليح وأيضا تطبيق تشليح بلس، تلك التطبيقات يسهل تحميلها عبر الهواتف الذكية ويختار البائع بين الشركات المختلفة لعرض سيارته.

أهم الشروط لبيع سيارات تشليح الرياض

توجد بعض الشروط التي يجب على مالك السيارة إتباعها قبل بيع سيارته ومن أهمها إسقاط لوحة السيارة وتتمثل الشروط فيما يلي:

إحضار صورة بطاقة الأحوال الخاصة بالمالك السعودي أو تجهيز صورة بطاقة الإقامة.

كما يلزم إسقاط لوحة المرور عبر إدارة المرور واستكمال النموذج.

والبيع يتم من خلال المالك أو تفويض شخص أخر لإتمام عملية البيع.

وتجهيز الاستمارة والتي يلزم أن تكون سارية المفعول وتسليم لوحات السيارة المراد بيعها.

أسعار البيع سيارات تشليح بالرياض

يوجد العديد من السيارات التي تباع بالرياض والمملكة السعودية تشليح ويتم إعادة تدويرها فيما بعد للاستفادة من قطع الغيار السليمة وبيعها منفردة، وتتمثل أسعار بعض السيارات فيما يلي:

نيسان صني 24500 ريال

هيونداي النترا 32000 ريال

شيفروليه تاهو 73900 ريال

نيسان باترول 90000 ريال

نيسان نافارا 36500 ريال

وتعتبر تلك الفئات هي الأكثر مبيعا بالرياض كما نجد هناك العديد من الشركات التي تعرض أسعار مختلفة على حسب الصدمات بالسيارة أو التلف الواقع بها، لهذا فقد تختلف تلك الأسعار بين الشركة والأخرى ويفاضل البائع عبر المواقع المختلفة إلى أن يقع الاختيار على الشركة الأنسب له، كما نجد أن البيع من خلال التطبيقات أو مواقع الانترنت يعد أسهل بالنسبة للمالك.