بسعر 5000 ريال سيارات شبابية للبيع مستعمله حالات كالجديد بأسعار مناسبه ف السعودية

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عمر شويل - جدة سيارات للبيع مستعمله ف السعودية لعام 2022م، تعتبر السيارات المستعملة هي السيارات الأكثر بحثًا في الأسواق وعبر الإنترنت في فترتنا الحالية وعصر الغلاء الذي نعاني منه جميعًا، ونظرًا لأن السيارة هي شيء أساسي في حياتنا و لابد وأن تكون متوفرة لدينا فتم توفيرها مستعملة في مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية عبر بعض المواقع الإلكتروني المخصصة لعرض السيارات المستعملة بأسعار أقل من الممكن و بإمكانيات متطورة وجودة عالية.

سيارات للبيع مستعمله ف السعودية 2022م

وتتمثل هذه السيارات المستعملة في سوق المملكة العربية السعودية للسيارات في كل مما يلي:-

1. سيارة تويوتا كامري 2003 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

سعر بيع السيارة مستعملة كاش يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي وممشى السيارة أقصاه يبلغ 7 آلاف كيلو متر ويمكنك فحص السيارة للتأكد من متانتها وجودتها وهي متوفرة في مدينة الرياض ولونها الخارجي فضي وتتكون من أربعة أبواب وللتفاصيل الإضافية اتصل على رقم +966583403569.

2. سيارة تويوتا كورولا 2013 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تم إصدار هذه السيارة في عام 2013م في اليابان، وهي معروضة الآن للبيع على أحد المواقع الإلكترونية بسعر يبدأ من 10 آلاف ريال سعودية بحالة جيدة داخليًا وخارجيًا ولونها الخارجي أبيض تتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي، ومزودة بحساسات ركن أمامية وخلفية وللحصول على تفاصيل إضافية اتصل على رقم +966598607939.

3. سيارة تويوتا لاند كروزر 2010

أبرز مواصفات السيارة:-

سنة صنع السيارة هي 2010م وهي سيارة متطورة بالرغم من قدّم سنة إصدارها، تتكون من خمسة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي، اللون الأبيض هو لون السيارة ويتم بيعها بسعر يبدأ 60 ألف ريال سعودي والتواصل عبر رقم 0556609434.

4. سيارة كيا سيراتو 2013

أبرز مواصفات السيارة:-

الحد الأدنى لسعر السيارة هو 14 ألف ريال سعودي وهي سيارة جيدة عدد أبوابها أربعة أبواب ولونها الخارجي فضي فاتح ويمكن أن تحصل على السيارة بالاتصال على رقم 0599708984.

5. سيارة كروز 2013 ستاندر مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

سيارة كروز موديل 2013م هي سيارة من أشهر السيارات حول العالم وتتميز بهيكلها الخارجي اللطيف والصغير التي يمكنها أن تسير من خلال الشوارع الضيقة بسرعات عالية وللتواصل مع مالك السيارة للحصول على تفاصيل أخرى يمكنكم الاتصال على رقم 0557070994.