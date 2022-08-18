نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة كيا سونيت الجديدة….. تعرف على سعر أحدث سيارة كيا ومواصفاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا سونيت الجديدة، من أحدث السيارات التي قامت شركة كيا بإطلاقها مؤخرا وتم إضافة تلك السيارة لسجلات تاريخ الشركة الحافل بالسيارات المميزة والاعتمادية، وتمكنت سيارات كيا من لفت أنظار الكثير من العملاء مؤخرا في السوق السعودي وهذا لأنها تحتوي على أحدث التقنيات أما التصميم فيتميز بالرياضية والفخامة سواء من الخارج أو الداخل.

سيارة كيا سونيت الجديدة إصدار عام 2023 وأهم مواصفاتها

تتمتع سيارة كيا الحديثة بالكثير من تجهيزات الرفاهية كما إنها مضاف لها وسائل الأمان وجعلها ذلك تتمكن من فرض نفسها إلى الساحة مؤخرا، وأصبحت متميزة عن باقية المنافسين من نفس الفئة السعرية، وفيما يلي نستعرض مواصفات وسعر سيارة كيا سونيت بالسعودية.

مواصفات سيارة كيا سونيت 2023

أصدرت شركة كيا سيارة حديثة تحتوي على الكثير من المواصفات المميزة، وتلك المواصفات هي:

أولا: محرك السيارة

محرك السيارة يتكون من أربع أسطوانات سعة كل أسطوانة لتر ونصف كما إنه يولد قدرة مقدارها 115 حصان.

المحرك المتواجد بالسيارة نوعه MBi وهو متواصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي من Cvt كما إنه يمتاز باستهلاكه القليل للوقود.

يمكن السيارة أن تسير لمسافة 17.3 كيلو متر بمقدار لتر واحد من البنزين.

تعمل السيارة نظام الدفع الأمامي للعجلات.

التصميم الخارجي للسيارة

السيارة مصممة بالكامل من الخارج مدمج بها المصابيح النهارية وهي تعمل بتقنية الليد.

يعتمد تصميم السيارة على الشكل الرياضي وهو يتمكن من جذب الأنظار له.

تم تصنيع عجلات السيارة من ألمنيوم بمقياس 16 بوصة.

السيارة بها كاميرا مراقبة بالخلفية بزاوية 360 درجة، ومزودة أيضا بكشافات قوية للشبورة في الجهة الأمامية.

مميزات سيارة كيا سونيت 2023

تمتاز سيارة سونيت الجديد إصدار عام 2023 بالكثير من الإمكانيات، وهي:

متواجد بالصف الخلفي والأمامي أربع سائد هوائية لأمان السائق والركاب.

تحتوي السيارة على نظام تحكم مركزي ليغلق كافة النوافذ أوتوماتيكي.

السيارة بها مثبت سرعة يعمل يحافظ على سرعة السيارة.

نوع الفرامل ABC وهي فرامل مانعة للانغلاق.

تحتي السيارة على قفل أمان للأربعة أبواب لحماية الأطفال.

السيارة مزودة بتكنولوجيا التغيير بأنظمة القيادة.

السيارة بها نظام VSMS وهو يعمل على استقرار السيارة خلال سيرها على الطريق.

أسعار سيارة كيا سونيت في السعودية

السيارة توجد بالسوق السعودي بفئتين وهما: