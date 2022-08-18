نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا للبيع استعمال بسيط بحاله جيدة مثل الجديد في الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد إقبال شديد من قبل السعوديين على شراء السيارات المستعملة وخاصة الماركات المشهورة والمعروفة بقوة الأداء وجمال التصميم، وذلك بعد الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات الزيرو، وسوق السيارات المستعملة يحتوي على العديد من السيارات المميزة سواء في أسعارها والتي تبدأ من 5000 ريال، حسب موديل وحالة السيارة، وكذلك عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة، لذا سوف نستعرض بعض من هذه السيارات المستعملة المطروحة للبيع في السعودية.

سيارة تويوتا كورولا موديل 2007

كانت بداية ظهور المركبة اليابانية المميزة تويوتا كورولا في عام 2001، لتحصل على أعلى نسبة مبيعات في السعودية، وهي سيارة نادرة الأعطال لذا مهما تقدم بها من العمر يمكن شراؤها وهي مستعملة مثل حالتها كأول استخدام لها، ومن أبرز مواصفاتها:

حالة المركبة مستعملة موديل 2007.

تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.3 لتر، يولد قوة 92 حصان.

هذا ويقترن المحرك بناقل حركة مانيوال.

ويكون نوع الوقود بالمركبة بنزين.

كما أن عدد الكيلومترات المقطوعة هو 119 ألف كيلومتر.

مكان تواجد السيارة بـ مدينة الرياض.

أما من حيث السعر فيبلغ 8.500 ريال.

سيارة تويوتا كورولا موديل 2013

المركبة سيدان نص فل وارد عبد اللطيف جميل.

وتتوفر بـ موديل 2013.

كما تعتمد المركبة على محرك بنزين سعة 1.6 لتر.

هذا ويقترن به ناقل حركة أوتوماتيكي.

كما تتميز بوجود مثبت سرعة، مقاعد من المخمل، وهناك أيضا إمكانية التحكم في عجلة القيادة، حساسات ركن خلفية، وكذلك كشافات ضباب.

مكان التواجد مدينة الرياض.

على أن يكون عدد الكيلومترات المقطوعة 190 ألف كيلومتر.

ويكون سعر المركبة 10.000 ريال.

سيارة تويوتا كامري موديل 2003