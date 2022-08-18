نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا للبيع استعمال بسيط بحاله جيدة مثل الجديد في الرياض في المقال التالي
عمر شويل - جدة يوجد إقبال شديد من قبل السعوديين على شراء السيارات المستعملة وخاصة الماركات المشهورة والمعروفة بقوة الأداء وجمال التصميم، وذلك بعد الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات الزيرو، وسوق السيارات المستعملة يحتوي على العديد من السيارات المميزة سواء في أسعارها والتي تبدأ من 5000 ريال، حسب موديل وحالة السيارة، وكذلك عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة، لذا سوف نستعرض بعض من هذه السيارات المستعملة المطروحة للبيع في السعودية.
سيارة تويوتا كورولا موديل 2007
كانت بداية ظهور المركبة اليابانية المميزة تويوتا كورولا في عام 2001، لتحصل على أعلى نسبة مبيعات في السعودية، وهي سيارة نادرة الأعطال لذا مهما تقدم بها من العمر يمكن شراؤها وهي مستعملة مثل حالتها كأول استخدام لها، ومن أبرز مواصفاتها:
- حالة المركبة مستعملة موديل 2007.
- تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.3 لتر، يولد قوة 92 حصان.
- هذا ويقترن المحرك بناقل حركة مانيوال.
- ويكون نوع الوقود بالمركبة بنزين.
- كما أن عدد الكيلومترات المقطوعة هو 119 ألف كيلومتر.
- مكان تواجد السيارة بـ مدينة الرياض.
- أما من حيث السعر فيبلغ 8.500 ريال.
سيارة تويوتا كورولا موديل 2013
- المركبة سيدان نص فل وارد عبد اللطيف جميل.
- وتتوفر بـ موديل 2013.
- كما تعتمد المركبة على محرك بنزين سعة 1.6 لتر.
- هذا ويقترن به ناقل حركة أوتوماتيكي.
- كما تتميز بوجود مثبت سرعة، مقاعد من المخمل، وهناك أيضا إمكانية التحكم في عجلة القيادة، حساسات ركن خلفية، وكذلك كشافات ضباب.
- مكان التواجد مدينة الرياض.
- على أن يكون عدد الكيلومترات المقطوعة 190 ألف كيلومتر.
- ويكون سعر المركبة 10.000 ريال.
سيارة تويوتا كامري موديل 2003
- تويوتا كامري تعد مركبة سيدان مستعملة، وتتوفر بـ موديل 2003.
- مكان تواجد المركبة مدينة الرياض.
- هذا وتعتمد على محرك بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة تبلغ مقدارها 154 حصان، وعزم دوران يبلغ 217 نيوتن/متر.
- كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 210 كم/ساعة، بينما يبلغ التسارع من حالة السكون للوصول إلى أعلى نقطة خلال 11 ثانية.
- كذلك فالمركبة متصلة بناقل حركة شبه أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.
- كما يبلغ وزن المركبة 1372 كجم، وعدد الأبواب 4.
- في حين أن عدد الكيلومترات المقطوعة 300 ألف كيلومتر.
- أما سعر السيارة كاش 5000 ريال، بينما التقسيط فتصل إلى 7000 ريال.
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