نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سيارة هيونداى أكسنت احدث موديل على خمس سنوات افضل عروض التقسيط في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن سيارة هيونداى أكسنت 2023 الجديدة، بدأت شركة “هيونداي” في تصنيع سيارة هيونداي الجديدة في منتصف عام 2022م الجاري ومن المقرر أن تكشف عنها بشكل رسمي في بداية العام الجديد 2023م في كل أسواق السيارات، ووصلت السيارة إلى سوق المملكة العربية السعودية ومتوفرة الآن في مجموعة عبد اللطيف جميل بعرض تقسيط مميز سنقوم بتقديمه لكم عبر سطور مقالنا التالية بقسط شهري قيمته 700 ريال سعودي.

محرك سيارة هيونداى أكسنت 2023

سعة محرك السيارة تبلغ 1600 سي سي وعدد أسطواناتها أربعة وتعمل بقوة 125 حصان.

أقصى عزم دوران للموتور يبلغ 156 نيوتن لكل متر واحد وبسرعة أقصاها 192 كيلو متر خلال الساعة الواحدة.

تسارع السيارة يبدأ من نقطة السكون حتى 11.1 ثانية خلال كل 100 كيلو متر ويعمل بنظام الدفع الأمامي وناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من أربع سرعات.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 7.4 لتر لكل 100 كيلو متر ومقاس جنوط السيارة يتراوح بين 14 إلى 16 بوصة بحسب فئة السيارة.

مواصفات هيونداي أكسينت موديل 2023

السيارة مزودة بمرايا جانبية يتم طيّها كهربيًا وإشارات مرايا جانبية كما أنه يتم غلق النوافذ كهربيًا.

مخرج الهواء 12 فولت ومصابيح السيارة الأمامية تعمل بتقنية الليد المتطورة ويتم تعديل مقعد السائق في ست اتجاهات.

كما أنها مزودة بخاصية الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS ومثبت سرعة كما أن شاشة السيارة مقاسها يبلغ 7 بوصة ومزودة بفتحة سقف بانورامية.

تحتوي السيارة على وسادتين هوائيتين موجودة في صف السيارة الأول فقط وحساسات ركن أمامية وخلفية وعجلة قيادة السيارة مصنوعة من الجلد.

كول السيارة يبلغ 4.370 مللي متر وعرض السيارة 1.705 مللي متر وارتفاع السيارة 1.455 مللي متر وسعة الحقيبة الخلفية 389 لتر.

عرض تقسيط عبد اللطيف جميل على هيونداي أكسنت 2023

نأتي لعرض تقسيط السيارة من شركة عبد اللطيف جميل للتمويل، فسعر السيارة هو 55 ألف و967 ريال سعودي و بقسط شهري قيمته 700 ريال سعودي و يتم سداد هذه الأقساط على مدار خمس سنوات، و أول دفعة من سعر السيارة قيمتها 28 ألف و495 ريال سعودي بينما الدفعة الأخيرة قيمتها 22 ألف و526 ريال سعودي.