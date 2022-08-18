سيارات تويوتا بسعر 5000 ريال مستعملة للبيع في الرياض اسعار رخيصة لمحدودي الدخل

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عمر شويل - جدة سيارات تويوتا بسعر 5000 ريال مستعملة للبيع في الرياض اسعار رخيصة تعد السيارات المستعملة هي السيارات الأكثر مبيعًا في الفترة الحالية، فالسيارات الحديثة أصبح يتم تقديمها بأسعار مبالغ فيها ولم يعد في مقدرة الكثير من الفئات شراء هذه السيارات أو أنه ليس في مقدرتهم من الأساس، فالمجتمع أصبح صعب في بعض البلدان العربية بسبب سوء الحالة الاقتصادية وكانت السيارات المستعملة الخيار الأنسب بالنسبة لهم حيث أنه يتم تقديمها بأسعار مناسبة لميزانيتهم المادية.

سيارات مستعملة للبيع في السعودية

1. سيارة تويوتا كورولا 2010 مستعملة

تم إصدار السيارة في عام 2010م وهي متوفرة الآن مستعملة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 8 آلاف ريال سعودي ويمكن للسيارة أن تقطع حتى 144 ألف كيلو متر مسافة، لون السيارة هو اللون الفضي وتتكون من أربعة أبواب ويمكن أن تحصل على السيارة أو تتواصل مع مالكها من خلال رقم +96659002461.

2. سيارة تويوتا كامري 2003 مستعملة

تعد سيارة تويوتا كامري 2003 من السيارات الأكثر طلبًا حتى الآن بما تتيمز من امكانيات خرافية في جميع الأسواق وهي تم تقديمها في سوق اليابان أولًا وانتقلت بعد ذلك إلى باقي أسواق السيارات في بداية 2003م ويتم قطع مسافة حتى 300 ألف كيلو متر مسافة وهي سيارة فضية اللون تتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي وتعمل بوقود البنزين، سعر السيارة يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي ويمكنكم التواصل مع مالكها من خلال رقم +966583403569.

3. سيارة تويوتا كورولا 2010 مستعملة

في عام 2010 تم إصدار السيارة وهي متوفرة في الرياض الآن بسعر يبدأ من 8 آلف ريال سعودي ويمكن أن تقطع حتى 144 ألف كيلو متر ممشى، تتميز السيارة بأن الموتور يعمل أوتوماتيكيًا وتتكون السيارة من أربعة أبواب ولونها الخارجي فضي، يمكنكم الاتصال على رقم +966590052461 للتواصل مع مالك السيارة.

4. سيارة تويوتا كورولا 2013 مستعملة

ممشي السيارة حتى مسافة 190 ألف كيلو متر وهي سيارة يابانية الأصل والمنشأ تم تقديمها في عام 2013م وتتكون من أربعة أبواب بلون أبيض وناقل حركة أوتوماتيكي، متوفرة في مدينة حائل بسعر 10 آلاف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم +966582319338.